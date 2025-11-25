Ibai revolucionó Rosario: se probó la de Newell’s y lanzó la pregunta que enloquece al fútbol argentino

La visita de Ibai Llanos a Rosario no pasó desapercibida. El streamer español más influyente del planeta aterrizó en la ciudad y su primera parada fue un templo: el Coloso Marcelo Bielsa. Allí, rodeado de hinchas que no podían creer lo que veían, se probó la camiseta de Newell’s y filmó contenido que, en cuestión de minutos, explotó en todas las plataformas.

Las imágenes del español luciendo la rojinegra y caminando por la tribuna “Lionel Messi”, recientemente inaugurada, generaron una avalancha de reacciones entre los hinchas leprosos. El gesto fue leído casi como una declaración de principios: respeto total por la cuna del mejor jugador del mundo. El video se volvió tendencia y cruzó fronteras.

Pero Ibai fue por más. En otro clip, dejó picando una bomba futbolera que divide asados, sobremesas y programas deportivos desde hace décadas: ¿Messi o Maradona? La pregunta encendió la discusión en redes y abrió un nuevo capítulo del debate eterno entre D10S y el actual capitán de la Selección.

Su paso por Rosario incluyó también una recorrida por el “Circuito Messi”. Acompañado por La Cobra, el streamer argentino, visitó la escuela primaria N.º 66 “General Las Heras”, donde Leo vivió sus primeros años. La presencia de Ibai sorprendió a docentes, chicos y vecinos del barrio La Bajada, que se encontraron de golpe con uno de los creadores de contenido más populares del mundo.

La llegada del streamer no solo agitó a los hinchas de Newell’s, sino que volvió a poner a Rosario en el mapa digital global. Para el club del Parque, su visita significó una vidriera inesperada; para Ibai, un nuevo acercamiento a la historia del jugador que más lo inspira: Lionel Andrés Messi.