Atacó a su ex pareja, fracturó a su ex suegra y se fugó en un auto de ella

El grito de desesperación rompió la calma. Un hombre fuera de control descargó su furia sobre su ex pareja en un brutal ataque físico, desencadenando una escena de violencia despiadada. En un último intento por detener la agresión, la madre de la joven se interpuso entre ellos., peor el violento no dudó: la empujó con una fuerza brutal, lanzándola al suelo como si su edad no significara nada. El impacto fue devastador.

Tal fue la fuerza empleada por el agresor, que de un sólo empujón la mujer, de unos 70 años, cayó al piso sin poder amortiguar el golpe. Mientras permanecía en el suelo y se quejaba por las múltiples fracturas en su brazo izquierdo y muñeca, el agresor no perdió tiempo. Subió al auto de su ex pareja y huyó, dejando atrás el eco de los gritos y el desconcierto de los testigos.

El llamado al 911 llegó de inmediato y la Policía de Río Negro se presentó en cuestión de minutos en el barrio Ñireco de Bariloche Entre relatos de miedo e indignación, reconstruyeron el horror: la discusión que se transformó en agresión, el intento desesperado de la madre por frenar la violencia, el golpe que la dejó malherida, y la huida de un hombre que ahora es buscado intensamente por violencia de género.

La víctima mayor fue trasladada a un centro médico privado, donde confirmaron las heridas, que para la Justicia tienen el grado de grave. Mientras tanto, el Ministerio Público inició un legajo en el que ya se ordenó una investigaciónl y se tramitó una orden de allanamiento para capturar al sospechoso.