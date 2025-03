Se bajó de su camioneta para buscar a sus hijos al colegio y le robaron una notebook

Una mujer que había estacionado su camioneta para ir a buscar a sus hijos al colegio sufrió el robo de un notebook de trabajo en Cipolletti. El delincuente utilizó un inhibidor para evitar que el vehículo cerrara correctamente y poder tomar la computadora que estaba dentro.

Un video de una cámara en un estudio jurídico captó el momento del hurto. La mujer llamada Paulina detalló que el hecho ocurrió el miércoles cerca del mediodía, en la intersección de las calles Libertad y Yrigoyen.

“Volvi de trabajar, fui a buscar a mis hijos al colegio. Cuando estacioné y le puse el seguro sentí un ruido raro”, contó la mujer.

El hombre escapó tranquilamente del lugar.

“Creí que no había tomado bien la señal de la llave por lo que volví a disparar y me fui rápido a retirar a mis hijos. No miré para atrás, estaba apurada. Fui a buscar a mis hijos y cuando volví ya no estaba la notebook. Cometí el error de dejarla ahí”, señaló.

La mujer comentó que se trata de su herramienta de trabajo y que la usa todos los días. “Me afectó mucho, tengo todo mi trabajo allí”, dijo.

“La policía se movió rápido igual que un grupo de comerciantes que trató de difundir lo que había pasado para recuperar la computadora. La cámara de un estudio jurídico grabó el robo y se pudo ver el rostro del delincuente”, contó.

La damnificada compartió su número (2994572205) por si alguien tiene algún dato. Contó que hasta el momento algunas personas se han comunicado con ella pero con la intención de estafarla.