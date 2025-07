A toda velocidad, un motociclista sin papeles ni luces se incrustó abajo de una camioneta

El video que muestra el desastre

Minutos después de las 18, la esquina de Avenida San Martín y Rhode, en San Martín de los Andes, fue testigo de un choque del que los vecinos seguirán hablando unos días más. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve cómo el motociclista circulaba a toda velocidad por la avenida principal, cuando intenta esquivar a un auto blanco que cruzaba y termina incrustado contra una camioneta estacionada.

El impacto fue tan fuerte que la Renault Duster se elevó y tanto la moto como su conductor quedaron debajo. Los gritos de dolor hicieron que los vecinos se unieran para levantar la camioneta y liberar al herido.

Sin luces, sin papeles: una bomba de tiempo

Las primeras versiones señalaban al automovilista como responsable, pero el video mostró otra verdad: el motociclista iba sin luces, sin documentación y a una velocidad insólita para una avenida tan transitada.

La policía secuestró el rodado y ahora investiga el historial del conductor. ¿Tenía licencia? ¿De quién era la moto? ¿Qué pasa con los controles? Preguntas que ahora retumban en redes sociales.

“Dos peatones, a centímetros del desastre”

El video de las cámaras de seguridad muestra claramente cómo dos personas que caminaban por la esquina de San Martín y Rhode se salvaron de milagro. Iban justo detrás de la camioneta estacionada y, de haber pasado un segundo antes, el violento impacto del motociclista podría haberlos arrastrado. La escena refuerza la magnitud de la imprudencia y el riesgo para cualquiera que circule por la zona.

Del hospital a la polémica ¿cuántos circulan así?

El motociclista fue derivado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo con múltiples traumatismos y fracturas. Mientras tanto, la discusión estalló en el barrio: ¿cuántos circulan igual de irresponsables? Vecinos aseguran que esta imprudencia se repite a diario y que no hay controles suficientes.

Se sabe que tiene 18 años y que lo trasladaron con golpes en brazos, piernas y cabeza. Circulaba solo en la moto.

El video encendió la alarma: motos sin luces, sin patente, sin seguro ni casco. Una combinación explosiva que convierte cada cuadra en una ruleta rusa.

La camioneta, el daño colateral

El impacto destrozó también la Renault Duster estacionada. Aunque muchos se preguntan si estaba bien parada, la realidad es que la responsabilidad apunta directo a la imprudencia del conductor de la moto. Por ahora, la investigación continúa y podría haber más de una multa en juego.

“Vecinos corrieron para levantar la camioneta y salvarlo”

Las imágenes muestran cómo, apenas se produjo el impacto, varias personas que estaban cerca salieron corriendo para ayudar al motociclista atrapado. Entre todos lograron mover la Renault Duster y liberar al conductor, que gritaba de dolor debajo del vehículo. La reacción inmediata de los testigos fue clave para que pudiera ser trasladado de urgencia al hospital.

“Me golpearon la puerta para avisarme": lo que dijo el dueño de la camioneta destrozada

El propietario de la Renault Duster que terminó con la trompa destrozada contó su versión al medio local Lacar Digital, tras el violento choque. Según relató, se enteró del impacto porque un vecino le golpeó la puerta mientras estaba en el baño de su casa.

“Me cuentan los vecinos que la moto venía a toda velocidad, extrema velocidad del lado de Havanna, y cuando ve que viene un auto por Rodhe intentó frenar pero venía tan fuerte que se metió abajo de mi camioneta”, explicó el dueño del vehículo.

“Estaba en el baño de mi casa, un vecino me golpea y me dice: ‘Me parece que se la dieron a tu camioneta’. No sé más nada, solo que al chico lo llevaron al hospital, pero la verdad es que no me enteré de nada porque estaba en mi casa”, completó el vecino, todavía sorprendido por el accidente que pudo terminar aún peor.