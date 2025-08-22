Atacó a su expareja con una tijera y lo declaran culpable por violencia de género

Un tribunal de Neuquén declaró penalmente responsable a D.A.R por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La decisión fue tomada a pedido del fiscal del caso, Andrés Azar, y estuvo a cargo de las juezas Carina Álvarez y Patricia Lupica Cristo, junto al juez Nazareno Eulogio.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2024, en pleno centro de la capital neuquina. En la primera ocasión, el acusado interceptó a su expareja en la vía pública, la insultó y la golpeó con una cadena en la cabeza. Apenas un día después, volvió a abordarla, la amenazó de muerte y le provocó una herida con una tijera en la espalda. En ese momento intervino personal policial y logró detenerlo.

Durante el juicio, el fiscal Azar sostuvo que los testimonios de la víctima y de distintos testigos fueron determinantes para acreditar las agresiones. Además, explicó que no correspondía acusar por tentativa de femicidio, ya que tras clavarle la tijera a la víctima, el acusado se detuvo por decisión propia y no porque hubiera circunstancias externas que le impidieran continuar.

“Una tijera de esas características podría provocar una muerte, pero nuestra labor se guía por el deber de objetividad. En este caso no se puede acreditar que no consumó el hecho por causas ajenas a su voluntad”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en su alegato de cierre.

Los peritajes médicos confirmaron que las lesiones fueron de carácter leve. No obstante, el tribunal entendió que se trató de hechos de violencia de género y agravados por el vínculo.

Tras la declaración de responsabilidad, se prorrogó la prisión preventiva que ya pesaba sobre D.A.R, con el objetivo de resguardar la integridad de la víctima. Resta ahora la audiencia de cesura, en la que se definirá el monto de la pena que deberá cumplir.