Tras los incidentes en su cancha, Independiente no podrá jugar de local

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que el primer equipo de Independiente no hará de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense tras los graves incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Si bien en un principio el partido ante el ´Calamar´ se iba a jugar con las tribunas Pavoni Alta y Baja clausuradas a fin de hacer las pericias tras los incidentes ante el equipo chileno, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que Independiente no jugará en su estadio.

Según argumentó Alonso, el fiscal a cargo de la causa decidió clausurar el estadio en su totalidad por las pericias que deben realizarse. Asimismo, Alonso aseguró que la APreViDe y la Policía de la Provincia Buenos Aires solicitaron en tres oportunidades suspender el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, pero la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) insistió con continuar con el juego.

Esta tarde, iba a comenzar la venta de entradas populares y de las plateas para el encuentro que se iba a disputar el domingo a las 20.30, pero la fecha y horario podría sufrir modificaciones en las próximas horas.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja a contrarreloj para conseguir un estadio fuera de la Provincia de Buenos Aires donde disputar el partido ante Platense.