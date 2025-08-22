“Violencia física y sexual”: La impactante denuncia de Wanda Nara sobre lo peor que le hizo Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras revelar un costado oscuro de su relación con Mauro Icardi. La empresaria aseguró que durante su matrimonio atravesó episodios de violencia extrema, tanto física como sexual, que la dejaron profundamente marcada. Sus palabras sorprendieron por la crudeza y por la decisión de poner en público un tema que hasta ahora había permanecido en silencio.

La primera declaración se conoció en su llegada a la Argentina, cuando deslizó que había vivido situaciones que la hicieron sentir identificada con lo denunciado años atrás por Julieta Prandi. Ese comentario, que al inicio sonó como una reflexión aislada, rápidamente tomó fuerza y abrió paso a una revelación mucho más grave de lo esperado.

Fue a través de un intercambio privado con la periodista Laura Ubfal que Wanda Nara decidió reafirmar su postura. Los mensajes, que luego fueron difundidos en el programa LAM, dejaron en claro que no se trataba de un malentendido, sino de un testimonio cargado de detalles perturbadores. Allí, Wanda expresó sin rodeos: “Hubo mucha violencia sexual y física, y la última en presencia de mis hijos”.

La mención a que sus propios hijos habrían presenciado esos episodios encendió todas las alarmas. Ese dato, según ella misma, fue el que la impulsó a romper el silencio y contar lo que había sucedido. La exposición pública del relato no solo generó conmoción en el ambiente del espectáculo, sino que también abrió un debate más amplio sobre la violencia de género en vínculos de alta exposición mediática.

Según explicó Laura Ubfal, esta acusación de Wanda Nara no tiene conexión con las seis causas judiciales que ya se encuentran en curso contra Mauro Icardi por hechos anteriores. Se trataría de un nuevo expediente independiente, en el que incluso podrían presentarse pruebas vinculadas a abuso sexual, lo que eleva la gravedad del panorama judicial.

En su testimonio, Wanda Nara sostuvo que cuenta con elementos digitales que respaldan sus dichos. “La violencia fue en Argentina y tengo muchos chats como prueba. Esta semana me piden entregar nuevamente mi celular”, aseguró, señalando que la tecnología podría ser clave en el proceso.

Otro punto que llamó la atención fue que, sin dar demasiados detalles, la empresaria mencionó que parte de los conflictos se relacionaban indirectamente con la figura de Eugenia “la China” Suárez, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento mediático años atrás. Este matiz agregó un condimento extra a un caso ya de por sí explosivo.

Mientras tanto, el mundo del espectáculo y la opinión pública siguen atentos a los pasos de la justicia y a una eventual respuesta de Mauro Icardi, que hasta el momento mantiene el silencio. Lo cierto es que el relato de Wanda Nara no solo expone un drama personal, sino que también refleja una problemática social que atraviesa a miles de mujeres: la dificultad de denunciar y visibilizar la violencia en el ámbito íntimo.