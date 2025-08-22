Conmoción en Allen: encontraron un cuerpo de un hombre de 75 años en el patio de una casa

Un fuerte despliegue policial se registró este viernes por la mañana en la ciudad de Allen, tras el hallazgo sin vida de un hombre de 75 años en una vivienda ubicada sobre el acceso Martín Fierro. El cuerpo fue encontrado en el patio del domicilio, lo que generó una rápida intervención de la Policía, el Ministerio Público Fiscal y el gabinete de Criminalística.

El fiscal de turno, Ricardo Romero, ordenó la realización de la autopsia para establecer las causas del fallecimiento y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes. La noticia generó conmoción en el barrio y motivó el corte preventivo del tránsito en la zona mientras se desarrollaban las diligencias.

Según fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo no presentaba signos evidentes de criminalidad. Los ingresos a la vivienda no estaban violentados y no se registraron indicios de robo, por lo que se investiga si existieron otras circunstancias que derivaron en el fallecimiento.

Personal de la comisaría sexta de Allen, junto a efectivos de la Unidad Regional II, trabajó en el sitio desde las primeras horas del día, relevando pruebas, tomando testimonios y preservando la escena para evitar contaminación de evidencias.

El operativo incluyó la intervención de peritos especializados en balística, rastros y fotografía forense, quienes realizaron un relevamiento exhaustivo del patio y del interior de la vivienda. También se tomaron muestras para análisis toxicológicos y se entrevistó a familiares y vecinos que podrían aportar datos relevantes.

Desde la fiscalía se indicó que el proceso investigativo se encuentra en etapa preliminar y que se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la reconstrucción de los hechos. “No se descarta ninguna línea de investigación. Estamos trabajando con prudencia y rigor técnico”, señalaron fuentes judiciales.