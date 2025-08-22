Tini Stoessel adelantó cuál será el próximo paso en su relación con Rodrigo de Paul: “Me encantaría ser…”

Tini Stoessel atraviesa un momento pleno, en el que su carrera artística y su vida personal parecen haberse alineado como pocas veces. Con proyectos profesionales en expansión y una reconciliación amorosa que volvió a dar que hablar, la cantante se mostró más abierta que nunca sobre sus deseos más íntimos. En medio de la promoción de Quebrando, su regreso a la actuación en Disney+, dejó entrever un anhelo que trasciende el escenario.

La artista confesó que está pensando en el futuro junto a Rodrigo de Paul, con quien volvió a apostar al amor este año. Más allá de los rumores que suelen acompañar a la pareja, Tini Stoessel reveló que uno de sus sueños más grandes es la maternidad. “Me encantaría ser mamá. Es algo que volvió a florecer en mí y lo tengo presente”, señaló en una entrevista reciente.

Las palabras de la intérprete reflejan un momento de madurez y transformación personal. Si bien reconoció que en algún momento de su vida esa idea había quedado de lado, ahora siente que la posibilidad está más cerca que nunca. La declaración sorprendió a sus seguidores, quienes no tardaron en llenar las redes con mensajes de apoyo y emoción.

La historia de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no ha sido sencilla. Su noviazgo comenzó rodeado de especulaciones y críticas, y aunque compartieron grandes momentos juntos, en 2023 decidieron ponerle un punto final. Durante meses circularon versiones de encuentros secretos, hasta que este año, finalmente, ambos confirmaron que habían decidido darse una nueva oportunidad.

La reconciliación no solo trajo paz a la pareja, sino que también abrió la puerta a proyectos más serios. Entre ellos, el casamiento que estaría planeado para fines de 2025. Según trascendió, el lugar elegido sería una estancia en Exaltación de la Cruz, escenario de bodas de reconocidas figuras del espectáculo argentino.

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente los detalles, el rumor sobre la boda crece con fuerza. En paralelo, el deseo de Tini Stoessel de convertirse en madre agrega un condimento especial a la historia, que parece avanzar a pasos firmes hacia una nueva etapa.

Mientras tanto, la cantante no descuida su carrera. Sus ocho funciones agotadas en Tecnópolis confirman el cariño incondicional de sus fans y su vigencia en la música. Entre giras, rodajes y proyectos, se prepara para lo que promete ser un año inolvidable.

De este modo, Tini Stoessel no solo celebra sus logros artísticos, sino también la posibilidad de construir un futuro familiar junto a Rodrigo de Paul. Un deseo que, según ella misma reconoció, hoy late más fuerte que nunca.