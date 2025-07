Los trabajadores viales de Río Negro en estado de shock tras el cierre de Vialidad Nacional

La publicación del Decreto 461/2025, que oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), generó un fuerte impacto en la provincia de Río Negro, donde más de 160 trabajadores quedaron en estado de incertidumbre. El secretario adjunto del sindicato de trabajadores viales nacionales, Néstor Bidegain, expresó su preocupación por la falta de información oficial y el riesgo que implica la medida en plena temporada invernal. “Lo veíamos venir. Lo advertíamos hace tiempo. Se hizo realidad, con mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Es una locura”, afirmó. El decreto forma parte del plan de ajuste estatal impulsado por el presidente Javier Milei, que también eliminó otros 20 organismos públicos.

Bidegain remarcó que el personal continúa trabajando “en estado de shock”, sin directivas claras ni comunicación formal. “Salen a trabajar porque no tienen otra directiva. Es un día normal de trabajo”, explicó. El dirigente recordó que el único contacto con el titular de Vialidad Nacional, Enzo Fullone, fue durante una reunión en la que se intentó achicar la planta de personal. “Somos 160 y querían achicar. Fue la única vez que hablamos con él y logramos frenar los despidos”, señaló. La planta está compuesta por personal próximo a jubilarse y contratados jóvenes, que son quienes realizan tareas operativas en las rutas. “Con ellos no renovarían los contratos”, advirtió.

La situación se agrava por el desfinanciamiento sostenido del organismo en los últimos dos años. “Estamos hace dos años sin paritarias. Perdimos casi un 100% del salario”, denunció Bidegain. El sindicato permanece en estado de asamblea permanente, mientras se espera que el Gobierno nacional defina cómo se reubicarán los trabajadores y qué organismo asumirá las funciones de mantenimiento vial.

“Tiene que haber un plan de cómo se mantendrán las rutas, especialmente las que no son rentables. Si nos van a echar, ¿quién se hará cargo?”, cuestionó. En Río Negro, el personal de Vialidad se encuentra abocado al operativo invernal, realizando tareas de despeje de nieve y reparación de calzadas con recursos mínimos. “Estamos tapando los pozos con lo que se puede. Se incrementaron los accidentes como consecuencia”, alertó.

El decreto establece que las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad serán absorbidas por el Ministerio de Economía, mientras que el control del tránsito quedará en manos de la Gendarmería Nacional. Para Bidegain, esta reorganización “busca destruir todo y no es así”. “En las rutas transita gente que se mata todo el tiempo. Hay un gran desconocimiento. No saben lo que dicen”, sostuvo. El dirigente también lamentó que el Congreso haya otorgado facultades al Ejecutivo para avanzar con este tipo de medidas sin debate. “Con 160 personas no somos un gremio de grandes movilizaciones. Creemos que con un decreto no hay mucho por hacer”, reconoció.

