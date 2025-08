Camioneta robada en Buenos Aires fue interceptada en un control policial sobre la Ruta 23

En un control de rutina realizado este jueves por el Cuerpo de Seguridad Vial de Los Menucos, la Policía de Río Negro secuestró una camioneta robada que circulaba con patente melliza y documentación falsa. El procedimiento se realizó en el kilómetro 268 de la Ruta Nacional 23, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo conducido por un hombre de 53 años, domiciliado en Valcheta, acompañado por el presunto propietario. Al solicitar la documentación, los agentes detectaron irregularidades que derivaron en una verificación más exhaustiva.

Según confirmaron fuentes oficiales, la cédula de identificación del rodado era apócrifa y, tras consultar el sistema 911, se constató que la camioneta tenía pedido de secuestro vigente por robo en la localidad bonaerense de Ciudadela. Además, el verificador policial determinó que el vehículo presentaba una patente “melliza”, es decir, clonada de otro automóvil registrado legalmente. Esta maniobra suele utilizarse para encubrir el origen ilícito de vehículos robados, dificultando su rastreo por parte de las autoridades.

Ante la gravedad de los hechos, la fiscal adjunta de turno dispuso la imputación de ambos ocupantes por presunta comisión de delitos contemplados en los artículos 289 inciso 3°, 277 y 296 del Código Penal, vinculados a la falsificación de documentos, encubrimiento y uso de elementos apócrifos. El vehículo quedó retenido en la unidad policial de Los Menucos, a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. La investigación busca determinar el rol de cada implicado y el posible vínculo con redes de comercialización de vehículos robados.

Durante el operativo, también se hizo presente personal del Gabinete de Criminalística y de la Delegación de Toxicomanía, quienes inspeccionaron el rodado con apoyo de un can adiestrado. Aunque no se encontraron sustancias ilegales, la intervención permitió descartar otros delitos conexos. La presencia de estos equipos especializados refuerza el enfoque integral de los controles viales en la región, que no solo apuntan a la seguridad del tránsito, sino también a la prevención del crimen organizado y el narcotráfico.