A 25 años de morir mientras trabajaba, el emotivo homenaje a Néstor Sepúlveda

Este 16 de agosto, en las instalaciones de la Comisaría N°41, se realizó una conmemoración. Con la presencia de autoridades policiales, familiares y compañeros de servicio del Suboficial Principal (Post Mortem) Néstor Alfredo Sepúlveda, quienes lo homenajeron al cumplirse 25 años de su fallecimiento en cumplimiento del deber.

El acto fue encabezado por el jefe de Policía, Comisario General Tomás Díaz Pérez, junto al subjefe, Comisario General Walter San Martín, miembros del Consejo Asesor Superior, directores de distintas Unidades Policiales y el jefe de la Comisaría, Subcomisario Diocares Marcos Cortez.

Palabras y recuerdos en su memoria

El Subcomisario Marcos Cortez abrió la ceremonia con un discurso en el que destacó la vocación de servicio y entrega del Suboficial Sepúlveda.

Posteriormente, el Capellán Policial Pablo Mardoni realizó una invocación religiosa y una plegaria por el eterno descanso del homenajeado y la fortaleza de su familia.

Ofrendas y momentos emotivos

Las autoridades policiales y los familiares realizaron la entrega de ofrendas florales, en un gesto de respeto y memoria.

Luego, el Comisario General (R) Víctor Elgueta compartió un poema de su autoría, dedicado a mantener vivo el legado de Sepúlveda en la institución y entre quienes compartieron servicio con él.

Compromiso de la Institución

El cierre estuvo a cargo del Comisario General Tomás Díaz Pérez, quien reafirmó el compromiso de la Policía con la memoria de quienes dieron la vida en el cumplimiento del deber.

“Su ejemplo de vocación, entrega y sacrificio permanece como guía para todos los hombres y mujeres de la institución”, expresó Díaz Pérez.

El legado de Néstor Alfredo Sepúlveda

A 25 años de su partida, el Suboficial Principal Néstor Alfredo Sepúlveda sigue presente en la memoria de su familia, compañeros y de toda la fuerza policial que lo honra con respeto y admiración.