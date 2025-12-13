La Policía del Neuquén informó que se encuentra en la búsqueda de dos personas investigadas en el marco de una causa por un hecho ocurrido el 10 de diciembre en el barrio San Lorenzo, en la ciudad de Neuquén. En ese episodio, un masculino de 44 años resultó víctima.

Hasta el momento, la fuerza provincial no precisó los motivos por los cuales se requiere la localización de los involucrados, aunque confirmó que la solicitud se enmarca en una investigación en curso.

Personas investigadas

Según el comunicado oficial, las personas buscadas fueron identificadas como:

Gonzalo Salvador Santibañez

Julián Agustín Vilo

Ambos son requeridos para aportar a la investigación relacionada con el hecho registrado en San Lorenzo.

Hecho investigado

Fecha: 10 de diciembre

Lugar: Barrio San Lorenzo , Neuquén

Víctima: Hombre de 44 años

La Policía del Neuquén no brindó detalles adicionales sobre la dinámica del hecho ni sobre el estado de la causa judicial.

Canales de contacto habilitados

Ante cualquier dato que permita dar con la ubicación de las personas investigadas, se solicita comunicarse de forma inmediata a los siguientes canales oficiales:

Emergencias: 101

Teléfonos: 299-4422821 299-4424102 299-4017882



La información recibida será tratada en el marco de la investigación correspondiente.