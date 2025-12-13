La Policía del Neuquén informó que se encuentra en la búsqueda de dos personas investigadas en el marco de una causa por un hecho ocurrido el 10 de diciembre en el barrio San Lorenzo, en la ciudad de Neuquén. En ese episodio, un masculino de 44 años resultó víctima.
Hasta el momento, la fuerza provincial no precisó los motivos por los cuales se requiere la localización de los involucrados, aunque confirmó que la solicitud se enmarca en una investigación en curso.
Personas investigadas
Según el comunicado oficial, las personas buscadas fueron identificadas como:
-
Gonzalo Salvador Santibañez
-
Julián Agustín Vilo
Ambos son requeridos para aportar a la investigación relacionada con el hecho registrado en San Lorenzo.
Hecho investigado
-
Fecha: 10 de diciembre
-
Lugar: Barrio San Lorenzo, Neuquén
-
Víctima: Hombre de 44 años
La Policía del Neuquén no brindó detalles adicionales sobre la dinámica del hecho ni sobre el estado de la causa judicial.
Canales de contacto habilitados
Ante cualquier dato que permita dar con la ubicación de las personas investigadas, se solicita comunicarse de forma inmediata a los siguientes canales oficiales:
-
Emergencias: 101
-
Teléfonos:
-
299-4422821
-
299-4424102
-
299-4017882
-
La información recibida será tratada en el marco de la investigación correspondiente.