A 24 horas de jugarse la final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero que lo tenía al Xeneize como el gran candidato a jugarla, La Bombonera se abrió de par en par este 12 de diciembre para celebrar el “Día del hincha de Boca”.

La fecha no es una casualidad, sino un guiño al apodo con el que se conoce a su hinchada, “La N°12” y más allá que se evocaba desde mucho antes, no fue hasta el 2012 que el club decidió institucionalizarlo.

Desde entonces, se ha venido cumpliendo con la ceremonia de abrir la cancha para todos los hinchas no sólo a los socios, aunque este año se implementó la modalidad de que cada uno con carnet pueda llegar acompañado por otro que no lo posea.

En 2018 se suspendió por la caída reciente del equipo en la recordad final de Madrid ante River por la Copa Libertadores. El cruce se disputó apenas 3 días antes (9 de diciembre) y la dirigencia creyó oportuno no cumplir con el ritual.

Esta vez, y pese a la derrota reciente con Racing del último domingo como local, Boca decidió llevar a cabo la festividad y obviar el presente futbolístico que lo lleva a despedir el año sin títulos, pero con la tranquilidad que volverá a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos temporadas de ausencia.

De cara al 2026

El sueño de los simpatizantes es ganar la 7ª Libertadores, objetivo para el cual todavía no ha tenido la definición respecto a quién será su técnico, más allá que todos los caminos conducen a la continuidad de Claudio Úbeda.

Más allá del fervor de los presentes, la eliminación ha golpeado fuerte en el ánimo de los bosteros que no han ocupado más del 30% del estadio en esta oportunidad.