En una provincia que se destaca por su sistema de trasplantes de órganos hay una historia que conmueve a la comunidad. Daniela Merino es de Andacollo, tiene 23 años y desde 2023 que padece hepatitis autoinmune, lo que la llevó a necesitar un trasplante de hígado. Debió mudarse a Chos Malal por las atenciones que requería su enfermedad, lo que afectó emocional y económicamente a todo su entorno familiar.

Actualmente se encuentra internada en el Hospital Castro Rendón, donde además requiere atenciones especiales por su celiaquía. Esto conlleva que deba sostener una alimentación estricta sin TACC. "Yo no tengo dinero para comprar comida, medicación, y el calor me hizo súper mal. Estoy desde las seis de la mañana en observación, no sé bien qué hacer, me cambié de departamento y quedé en cero" compartió en sus redes sociales.

"A veces la vida no avisa. Cambia de un momento a otro. Lo que ayer era claro, hoy solo pide fe. Pero también he descubierto que empezar de nuevo no es perder, es crecer con más verdad. Que no todo está roto. Que mientras el alma cree, siempre hay un camino. Si estos once meses me han dejado algo, es que no necesito comprenderlo todo para avanzar... solo necesito confiar. Porque donde hay propósito, hay razones para seguir adelante" reflexionó Daniela.

Destacó que hay días buenos y algunos malos, y depende de medicación que cada vez se hace más difícil costear. Para quienes deseen colaborar con ella, lo pueden hacer al Alias: laborde33, CVU: 0000003100083997931810, Nombre: Daniela Anahí Merino. "Pidamos juntos por su salud, por su fuerza y por ese trasplante que necesita para seguir adelante" compartieron en redes sociales.