La reunión virtual mantenida hoy entre el gremio que agrupa a los Controladores Aéreos, ATEPSA (Asociación Técnica de Empleados y Profesionales de la Navegación Aérea), y los representantes de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), no llegó a ningún acuerdo y se mantiene la posibilidad de un paro el próximo 17 de diciembre que afecte los vuelos en el país.

Según informaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes de EANA, “en la audiencia virtual del día de hoy ante la Secretaría de Trabajo, ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante”.

“El gremio pretende pasar directamente a la implementación de las medidas de fuerza anunciadas para el miércoles 17 de diciembre, mientras que EANA ratificó su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución, ya que considera que la postura intransigente de ATEPSA perjudica a los trabajadores”, señalaron desde la empresa estatal.

Ante esta situación, la Secretaría de Trabajo de la Nación, fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 a las 10, con el objetivo de continuar trabajando y poder alcanzar una solución. Las demandas gremiales abarcan desde la necesaria recomposición salarial hasta la crucial denuncia por el desconocimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.

Durante noviembre, ATEPSA ya había implementado ceses de actividades intermitentes por turno, una modalidad de protesta que impactó mayormente en la partida de vuelos comerciales. La actividad es considerada esencial, por lo que las protestas deben diseñarse meticulosamente. En los próximos días se realizarán asambleas internas donde se establecerá un cronograma detallado que especificará días y horarios concretos para la ejecución de las nuevas acciones gremiales.

Desde el sindicato, manifestaron que llevan "meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio colectivo que la empresa sigue desconociendo". Remarcaron que EANA "incumplió el acuerdo paritario firmado hace más de dos meses", lo que justifica la profundización del conflicto.