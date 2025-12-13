Una familia circulaba en auto por la Ruta Nacional 22, desde Neuquén hacia La Plata, cuando a la altura de Allen, en la provincia de Río Negro, alcanzó a un camión Mercedes Benz que transportaba ladrillos en un acoplado sin compuerta.

En el momento en que ambos vehículos coincidieron en la marcha, la carga comenzó a caer de manera abrupta. Los ladrillos quedaron esparcidos sobre la calzada y las banquinas, mientras una nube de polvo redujo de forma total la visibilidad.

Pérdida de control y lesiones graves

Ante la obstrucción repentina de la ruta, la familia perdió el control del vehículo y despistó hacia la banquina. Media hora después del impacto, los ocupantes fueron trasladados a centros de salud de Allen y Cipolletti.

Como consecuencia del choque, sufrieron politraumatismos, fracturas y lesiones de gravedad, y el automóvil resultó con destrucción total.

La demanda judicial y el fallo

A raíz de las secuelas físicas y psicológicas, el conductor —un hombre jubilado—, su esposa, su hija y sus nietas iniciaron una demanda por daños y perjuicios ante el fuero Civil de Roca.

La Justicia hizo lugar al reclamo y condenó al conductor del camión, al titular registral y a la aseguradora a indemnizar a todos los integrantes de la familia.

La defensa del camionero

Durante el proceso, el conductor del Mercedes Benz sostuvo que la caída de los ladrillos se debió al mal estado de la ruta. Además, afirmó haber adoptado medidas de precaución, como el uso de balizas y luces, y atribuyó el siniestro a una supuesta conducción imprudente del automóvil.

Qué dijeron las pericias

Las actas policiales confirmaron que la carga estaba dispersa sobre la calzada y las banquinas. A su vez, la pericia accidentológica concluyó que el siniestro fue inevitable para el vehículo menor, debido a la escasa visibilidad y a la obstrucción total y repentina de la ruta.

En paralelo, las pericias médicas y psicológicas determinaron severas incapacidades físicas y psíquicas en las mujeres, así como cuadros de estrés postraumático.

La responsabilidad objetiva por la carga

La jueza consideró acreditada la responsabilidad objetiva de los demandados por el riesgo creado por la cosa, en este caso, la carga de ladrillos transportada en condiciones inadecuadas.

Según el fallo, la falta de compuerta en el acoplado fue un factor determinante en la caída del material y en la generación del siniestro vial sobre la Ruta 22.

Indemnizaciones reconocidas

La sentencia estableció indemnizaciones por: