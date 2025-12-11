Quedó chico el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para una final con tanta expectativa popular como la de Racing y Estudiantes que se viene el sábado desde las 21 con arbitraje de Nicolás Ramírez.

La Academia agotó sus 15 mil entradas disponibles en un cuarto de hora, y entonces la dirigencia que encabeza Diego Milito decidió abrir el Cilindro de Avellaneda el fin de semana para seguir la definición en pantalla gigante.

Según información oficial, Racing organizó 40 micros y completó siete vuelos chárter para trasladar a buena parte de sus hinchas hacia el Norte argentino. A todos ellos se suman los cientos de vehículos particulares que cruzarán desde el Gran Buenos Aires hasta Santiago del Estero, además de otros sitios donde el conjunto dirigido por Gustavo Costas tiene simpatizantes.

Los festejos ante un eventual campeonato prometen ser memorables en el Cilindro.

La ciudad anfitriona se encuentra colapsada en cuanto a reservas, es que la final de la Liga Profesional coincide también con el evento de la Federación Internacional de hóckey que se concentra en el mismo lugar.

El equipo

Desde el punto de vista estrictamente futbolísticos, Costas recupera al capitán Santiago Sosa y el lateral Gastón Martirena. La delegación tiene previsto partir el viernes por la tarde hacia la sede de la gran final.

En las últimas horas, también se confirmó la recuperación definitiva del delantero Luciano Vietto, quien venía tratando de dejar atrás un desgarro del sóleo.

De esta manera, la Academia podrá contar con su equipo de gala para internar coronarse en el plano nacional, un año después de haber ganado la Copa Sudamericana.