De cara a la final con Racing del sábado a las 21 en Santiago del Estero por el Torneo Clausura 2025, Estudiantes recuperó al delantero Guido Carrillo que cumplió una suspensión de 4 fechas durante los playoffs y llegó en condiciones a la gran definición.

El experimentado centro delantero vio la roja directa en el cruce ante Tigre por la 15ª fecha de la fase regular, además de insultar al árbitro al momento de abandonar el campo de juego. La buena campaña que cumplieron el resto de sus compañeros estiró la temporada del equipo y Carrillo llegó en condiciones de jugar la final.

Pese a la gravedad de lo sucedido, en un momento de crisis futbolística para el Pincha, ante el flojo rendimiento de sus competidores en el puesto: Facundo Farías y Lucas Alario, el técnico Eduardo Domínguez le devolvería el puesto.

Equipo

Ante este panorama, la probable de Estudiantes para enfrentar a Racing sería: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Carrillo.

El técnico terminará de confirmarlo una hora antes del pitazo inicial de Nicolás Ramírez, ante un estadio que ya no tiene entradas disponibles.

El plantel voló en vuelo privado desde Buenos Aires por la mañana y almorzó en el hotel de la concentración. Por la tarde hubo una activación física para los jugadores y la concentración ya está completamente montada.