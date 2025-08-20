Investigan un homicidio en Senillosa y podría esconder un trasfondo brutal: no fue un robo

La madrugada volvió a sacudir al Alto Valle con una escena que estremece. Entre Plottier y Senillosa, un hombre fue hallado sin vida tras recibir una herida cortopunzante, en un episodio que la Justicia ya investiga como homicidio.

Según informó el comisario inspector Juan Barroso a MEJOR INFORMADO, el hombre de 42 años murió en circunstancias que todavía no están claras, pero los primeros indicios apuntan a que se trató de un ataque en el marco de un hecho de violencia de género. Lo que genera más inquietud es que, hasta el momento, no hay personas detenidas, algo que genera interrogantes y mantiene la tensión entre vecinos y allegados.

La Justicia trabaja contra reloj: se esperan los resultados de la autopsia para conocer detalles sobre cómo se produjo la muerte, mientras se toman testimonios y se revisan cámaras de seguridad de la zona.

Según precisó Barroso, cerca de las 22:30 recibieron el llamado al comando radioeléctrico, que dio aviso de un cuerpo en la vía pública. Estiman que el cuerpo llevaba una hora en la calle Emilio Díaz, cerca de su casa. En el interior de la vivienda estaba su pareja con tres menores.

Un dato clave que dijo el comisario: se descarta la hipótesis de un robo.

Aunque la investigación recién comienza, el caso ya despierta fuerte indignación. Para muchos, se trata de la confirmación de que la violencia sigue golpeando puertas adentro, dejando desenlaces fatales que después conmocionan a toda la provincia. Para otros, el hermetismo y las versiones cruzadas solo aumentan la sospecha de que detrás de la denuncia pueda haber más dudas que certezas.

Lo concreto es que hay un hombre muerto, una investigación abierta y la sombra de un posible nuevo hecho de violencia extrema en Neuquén. Una historia que recién empieza y que podría sumarse a la lista de tragedias que nadie quiere volver a contar.