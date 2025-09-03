Demoraron a un hombre por robar una farmacia en Centenario

El miércoles 3 de septiembre, alrededor de las 10:20, comerciantes de Centenario alertaron a la Policía a través del grupo de WhatsApp institucional sobre un robo en la farmacia Global, ubicada en Avenida Libertador y Honduras.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría 52 realizaron un patrullaje y localizaron al sospechoso en la intersección de Alfonsina Storni y Buenos Aires, en el sector Barranco del Barrio Los Pioneros. El hombre, de 29 años, intentó escapar y arrojó una caja de perfume durante la huida.

Recuperación de los elementos robados

Luego de la detención, la Policía realizó un palpado de seguridad y secuestró dos perfumes sustraídos del comercio. Los elementos fueron restituidos a la farmacia Global, mientras que el joven quedó a disposición de la Justicia.