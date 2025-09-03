¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Demoraron a un hombre por robar una farmacia en Centenario

Personal de la Comisaría 52 intervino este miércoles. El joven de 29 años intentó llevarse del lugar dos perfumes.

Por Nicolás Alvarez
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 17:34
El miércoles 3 de septiembre, alrededor de las 10:20, comerciantes de Centenario alertaron a la Policía a través del grupo de WhatsApp institucional sobre un robo en la farmacia Global, ubicada en Avenida Libertador y Honduras.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría 52 realizaron un patrullaje y localizaron al sospechoso en la intersección de Alfonsina Storni y Buenos Aires, en el sector Barranco del Barrio Los Pioneros. El hombre, de 29 años, intentó escapar y arrojó una caja de perfume durante la huida.

Recuperación de los elementos robados

Luego de la detención, la Policía realizó un palpado de seguridad y secuestró dos perfumes sustraídos del comercio. Los elementos fueron restituidos a la farmacia Global, mientras que el joven quedó a disposición de la Justicia.

