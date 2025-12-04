Explosión en Santamarina: qué revelaron las pericias preliminares

La fuerte explosión registrada este miércoles cerca del mediodía en un edificio de la calle Santamarina, en Neuquén capital, ya tiene una primera confirmación oficial. Bomberos de la Policía detallaron que el estallido se produjo por acumulación de gas dentro del departamento ubicado en el segundo piso, el cual terminó completamente destruido por la onda expansiva.

El edificio de cinco niveles y alrededor de 20 departamentos fue rápidamente evacuado por los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

Acumulación de gas: la causa que encendió las alarmas

Desde Bomberos de la Policía de Neuquén explicaron que el siniestro se originó por la concentración de gas en el interior de la vivienda. Según indicaron, aún restan pericias para determinar cómo se produjo esa acumulación.

También señalaron que cuando las dotaciones llegaron, gran parte del edificio ya había sido evacuado por prevención debido a la magnitud del estallido.

La joven que saltó del balcón para sobrevivir

Una mujer de 23 años que se encontraba en el departamento afectado resultó herida con contusiones y quemaduras. En medio del caos tras la explosión, saltó desde el segundo piso para escapar del fuego y fue trasladada al hospital Castro Rendón.

El milagro del vecino que dormía al lado y no le pasó nada

Un hombre que descansaba en la vivienda contigua al departamento donde ocurrió el estallido salió ileso. Desde Bomberos lo describieron como un hecho prácticamente inexplicable debido a la violencia de la explosión. La onda expansiva provocó caída de objetos pesados y mampostería en unidades cercanas.

Daños y situación del edificio

Los primeros relevamientos indicaron que no habría riesgo estructural grave, aunque sí se registraron roturas significativas en ambientes linderos. Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron más heridos.

La investigación continuará a cargo de los peritos para determinar con precisión cómo se generó la acumulación de gas que desató el siniestro.