El Valle Medio se alista para vivir un acontecimiento histórico: la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia en Choele Choel. Tras décadas de consolidación como festival provincial, el tradicional encuentro fue declarado de carácter nacional mediante resolución oficial, un reconocimiento que potencia su impacto cultural y turístico. El intendente Diego Ramello mostró el documento que oficializó la nueva categoría y celebró: “El objetivo es que sea una verdadera fiesta popular, abierta a todos”.

La programación artística ya está confirmada y promete una gran convocatoria. El viernes 5 de diciembre se presentarán Los Nocheros, Los 4 de Córdoba y BM; el sábado 6 será el turno de Natalia Pastorutti y Los Palmeras; mientras que el domingo 7 subirán al escenario Vilma Palma e Vampiros, con el cierre a cargo de Dale Que Va. Además, se sumarán artistas regionales y, por primera vez, habrá un segundo escenario en simultáneo para dar lugar a músicos locales, un pedido histórico de la comunidad artística que ahora se concreta.

En sus últimas ediciones, el predio se colmó de público y convirtió al festival en un fenómeno popular. Con la categoría nacional, se espera una convocatoria aún más grande, con fuerte impacto en hoteles, restaurantes y comercios de Choele Choel y todo el Valle Medio. Desde el municipio destacaron que el festival no solo refuerza la identidad cultural de la región, sino que también se proyecta como motor económico y turístico. “Choele se proyecta al país como una ciudad capaz de organizar grandes eventos y, al mismo tiempo, mostrar lo mejor de su gente y su cultura”, señalaron.

El sábado 6 se presentará Natalia Pastorutti

Siguiendo la tradición de los grandes festivales del país, se lanzó el Bingo de la Fiesta, que sorteará 24 premios por más de 75 millones de pesos, incluidos dos autos cero kilómetros. El bingo millonario se suma como atractivo adicional y refuerza la expectativa de una convocatoria masiva, en línea con la magnitud que caracteriza a los festivales nacionales.

La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia busca consolidar a Choele Choel como epicentro cultural del Valle Medio y, al mismo tiempo, reconocer la identidad de una comunidad que durante décadas sostuvo este encuentro. La declaración nacional marca un antes y un después en la historia del festival, que nació como provincial y hoy se proyecta al país con una grilla artística de primer nivel, un fuerte respaldo institucional y la participación activa de la ciudadanía.

-