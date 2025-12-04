Este miércoles, alrededor de las 16, se registró un accidente vehicular en la Ruta Nacional 7, a la altura de la segunda rotonda de Centenario. El choque involucró a un Chevrolet Corsa y un Fiat Duna, causando daños materiales en ambos vehículos. Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Tras el incidente, la Policía de Tránsito de Villa Obrera intervino en el lugar.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet Corsa, un hombre de 64 años acompañado por una mujer de 61 años, circulaba en dirección sur hacia Vista Alegre. En la misma dirección lo hacía un Fiat Duna, cuyo conductor, un hombre de 30 años de Cinco Saltos, chocó con la parte trasera del Corsa cuando este último se detuvo para ceder el paso. A pesar de los daños en ambos vehículos, los ocupantes no sufrieron lesiones.

Al llegar los efectivos policiales, se procedió a ordenar la circulación, que había quedado afectada en el carril derecho. Durante el control de la documentación, se constató que el conductor del Fiat Duna no contaba con el seguro obligatorio, por lo que se le impuso una multa correspondiente.

Tras la intervención policial, el tránsito se normalizó rápidamente en el sector, que cuenta con semáforos a pocos metros del lugar del accidente.