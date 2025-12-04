En una jornada cargada de emoción, Nico Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor este 3 de diciembre con una ceremonia civil que reunió únicamente a sus seres más cercanos. El encuentro, sencillo pero profundamente significativo, quedó plasmado en una serie de imágenes que la pareja decidió compartir con sus seguidores, generando una verdadera revolución de ternura en las redes sociales.

Las postales muestran la felicidad absoluta del matrimonio, que posó vestido de blanco mientras firmaba la libreta en medio de aplausos y sonrisas. Uno de los momentos más comentados fue la presencia de Rufina Cabré, la hija que Nicolás tuvo con la China Suárez, quien formó parte de la ceremonia y se mostró visiblemente emocionada junto a su papá y su flamante esposa.

Entre las imágenes difundidas, una foto familiar se convirtió rápidamente en favorita de los fanáticos: Cabré, Pardo y Rufina abrazados, los tres vestidos en tonos claros y con una naturalidad que irradia armonía. La complicidad entre ellos se refleja en cada gesto, revelando la intimidad y el cariño que definen este nuevo capítulo de sus vidas.

Tras el formalismo del trámite, llegó la clásica lluvia de arroz fuera del Registro Civil. Allí, Nico Cabré y Rocío Pardo celebraron con un beso que quedó inmortalizado en una instantánea repleta de aplausos y alegría. Los invitados acompañaron ese momento cargado de simbolismo, donde la emoción y el nerviosismo se mezclaron en iguales proporciones.

El álbum compartido también incluyó una foto junto a los padres de la actriz y directora teatral, Miguel Pardo y Alicia Bollo, quienes acompañaron en este día tan especial. La familia, unida y sonriente, aportó otra postal cargada de calidez en un escenario natural que funcionó como marco perfecto para la celebración.

La ceremonia civil fue solo el inicio: este sábado 6 de diciembre la pareja celebrará una gran fiesta en una exclusiva estancia del Valle de Punilla, Córdoba. Allí, Cabré lucirá un traje de Daniel Casalnovo, mientras que Pardo llevará un diseño de Ana Pugliese, en un festejo que se extenderá durante tres días junto a sus más íntimos.

La historia entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo comenzó en el verano de 2024, cuando coincidieron trabajando en Carlos Paz y el flechazo fue inmediato. Desde entonces avanzaron sin pausa, convivieron, se comprometieron en Punta Cana y construyeron un vínculo que hoy celebra su paso más importante.

A punto de compartir también un proyecto teatral conjunto en Villa Carlos Paz, la pareja vive un momento de plenitud absoluta. La ceremonia civil, las fotos llenas de emoción y los planes que se vienen confirman que este amor, decididamente, llegó para quedarse.