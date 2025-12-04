En medio del ritmo frenético de MasterChef, donde las ollas hierven y el reloj nunca perdona, Ian Lucas sorprendió al revelar detalles de un vínculo que lleva semanas generando ruido en el mundo del espectáculo. Aunque Evangelina Anderson insiste en que no existe una relación sentimental, las versiones que circulan indican que entre ambos habría algo más que buena onda.

Las fuentes cercanas a la modelo y al influencer aseguran que se los vio compartiendo salidas cómplices y momentos de evidente cercanía. Mientras tanto, el rumor del romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas no deja de ganar fuerza, alimentado por gestos, pistas y una química que muchos ya dan por confirmada.

En este contexto, A la tarde encontró a Ian Lucas en la puerta de su edificio, donde el escándalo por la foto publicada por Evangelina Anderson, desde el balcón del departamento del joven, aún seguía generando debate. Lejos de evadir el tema, el participante de MasterChef se mostró relajado y decidido a ponerle palabras a la situación.

“Me llevo increíble con ella, tenemos la mejor. Hoy nos vamos a cenar”, lanzó Ian Lucas, dejando a todos boquiabiertos. Y sumó elogios afectuosos al referirse a Evangelina Anderson: “Con Eva divina, nos llevamos muy bien”. Pero fue su frase final la que terminó por avivar el fuego: “No me molesta porque me están vinculando con la mujer más hermosa del país”.

Además, el influencer admitió que la famosa imagen que recorrió las redes fue tomada en su departamento. “Es mi departamento, es mi terraza”, aclaró con naturalidad, aunque intentó bajar la tensión al revelar que esa noche había recibido a varios amigos del medio: “Ese día vino La Joaqui, Luck Ra, La Reini, no vino ella sola”.

Sobre los 16 años de diferencia que los separan, Ian Lucas fue tajante y dejó en claro que no lo considera un obstáculo. “Sea ella o cualquiera, no es un problema la edad. Me considero mucho más maduro de lo que tengo. La edad es un número, no me interesa”, afirmó sin rodeos.

Finalmente, ante la consulta sobre si está listo para enamorarse, Ian Lucas reconoció que es de corazón fácil: “Siempre están las puertas abiertas. Soy enamoradizo”. Sin embargo, aseguró que por ahora sigue soltero y enfocado en su presente profesional, aunque sus palabras dejaron flotando la sensación de que con Evangelina Anderson, la historia recién empieza.