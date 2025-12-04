El Spotify Wrapped 2025 dejó una certeza contundente: los artistas argentinos atravesaron un año excepcional, impulsados por una explosión de géneros locales que conquistaron a millones de oyentes. Más allá del dominio global de Bad Bunny, el foco estuvo puesto en cómo la música del país logró posicionarse en lo más alto de los rankings y consolidarse como referente regional.

El liderazgo nacional estuvo en manos de Un Poco De Ruido, el trío compuesto por Pinky SD, DJ Pipo y Damo, que se convirtió en el artista argentino más escuchado del año y alcanzó el segundo puesto general. Su propuesta de cumbia moderna, celebrada incluso por Lionel Messi y figuras de la Selección, transformó al grupo en un fenómeno sociocultural difícil de igualar durante el 2025.

Detrás de ellos, los artistas argentinos ocuparon lugares clave en el Top 10 general: Duki, referente del trap; Q’ Lokura, como uno de los máximos exponentes del cuarteto; Emilia, consolidada como figura pop; Milo J, con su notable crecimiento internacional; Luck Ra, dominando el cuarteto y el pop urbano; y María Becerra, una de las voces más influyentes del país. Todos ellos lograron sostener un nivel de reproducciones que confirma el poder de la escena local.

Las canciones más escuchadas del año también reflejaron la fuerza del repertorio argentino. “Amor de Vago” de La T y La M se ubicó entre los primeros puestos, al igual que “capaz (merengueton)” de Allehm y Yorghaki, y “Tu jardín con enanitos” de Roze Oficial, demostrando cómo las nuevas generaciones de artistas urbanos y tropicales continúan expandiendo los límites de la música popular del país.

En el terreno de los álbumes, el rock recuperó protagonismo con Rocanroles Sin Destino de Callejeros, que se consagró como el disco de rock argentino más escuchado. A la vez, Un Poco De Ruido logró posicionar “Q’ LOKURA / Zapada EN VIVO en UN POCO DE RUIDO!”, mientras Luck Ra ingresó al Top 10 con “QUE NOS FALTE TODO”, reafirmando la vigencia del cuarteto como uno de los géneros más potentes del país.

Los datos de Spotify confirmaron un crecimiento monumental: la cumbia aumentó un 237% desde 2020, con Buenos Aires como la ciudad que más escucha el género a nivel global, mientras que el rock argentino creció un 90% en cinco años, adoptado con fuerza por la Generación Z. El trap y la guaracha también mostraron expansión, con un fuerte predominio de artistas locales.

Incluso en el universo del podcast, las voces argentinas marcaron presencia: La Cruda se mantuvo como el contenido más escuchado del país por quinto año consecutivo, acompañado por propuestas como BARBANO EN HECHOS REALES, Futuro en Construcción y La Fórmula Podcast, que reflejaron el interés nacional por conversaciones profundas y cercanas.

Con una variedad de estilos en auge y una escena que no deja de renovarse, el Wrapped 2025 confirmó que la música argentina atraviesa uno de los momentos más vibrantes de su historia reciente.