En la mañana de este miércoles, un automóvil volcó y se incendió en la Ruta Provincial 46, a la altura del paraje Ñireco. Al recibir la alerta, personal de la División Bomberos Zapala acudió rápidamente al lugar, donde encontraron el vehículo aún humeando. Afortunadamente, no había personas dentro ni en sus inmediaciones, lo que permitió a los bomberos trabajar sin urgencias relacionadas con personas heridas o atrapadas.

El incendio fue controlado de manera eficaz, evitando que el fuego consumiera por completo el automóvil. A pesar de los daños en la carrocería, la patente del vehículo, que se encontraba en buen estado, facilitó la identificación del propietario. Con los datos obtenidos de la matrícula, se realizaron las gestiones necesarias para rastrear al titular del automotor, según informó el jefe de División Tránsito, comisario Iván Flores Melo a Zapala Noticias.

Horas después, el propietario se presentó en la Comisaría 29, donde brindó detalles sobre el incidente. Según su testimonio, no había ninguna otra persona involucrada, lo que permitió a las autoridades confirmar que no hubo víctimas ni la participación de terceros en el siniestro. Afortunadamente, el propietario resultó ileso y pudo aclarar el hecho que generó alarma en la zona.