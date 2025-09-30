Homicidio en El Bolsón: liberaron a una mujer y trasladan al acusado

La investigación por el brutal homicidio de Julián Salvo, el joven de 25 años asesinado en El Bolsón, sumó un capítulo clave en las últimas horas: hubo dos personas detenidas y el principal acusado es trasladado a Bariloche para enfrentar a la Justicia.

Según confirmó la segunda jefa de la Comisaría 12°, Gabriela Campillay, uno de los arrestados es señalado como el autor del crimen. La otra detenida era su pareja, que había sido demorada bajo sospecha de encubrimiento, pero recuperó la libertad porque no registra antecedentes.

Mientras tanto, el principal sospechoso sigue tras las rejas. Fue llevado a Bariloche en las próximas horas, donde se realizará la audiencia de formulación de cargos, un paso clave en la causa que busca esclarecer qué pasó con Julián y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su muerte.

La conmoción en la comunidad es enorme: Julián tenía 25 años y fue atacado con un cuchillo durante la madrugada del domingo. La víctima y el detenido tenían enfrentamientos desde hace bastante tiempo y tuvo un desenlace fatal.