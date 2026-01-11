Este sábado se conoció la dolorosa noticia de la partida de Bianca Quiroga Peyrano, una pequeña de 12 años de Picún Leufú que había sido trasplantada de corazón tras pasar tres meses y medio internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Bianca estaba en emergencia nacional para el trasplante ya que la situación era urgente y al tratarse de niños su cuerpo resiste menos y la situación empeora más rápido. Durante todo ese tiempo de espera estuvo conectada a un dispositivo ECMO, que le dio soporte vital mientras su corazón sigue funcionando.

Este viernes 9 de enero la pequeña había sido finalmente trasplantada, en una cirugía que duró 15 horas y que significó el mayor regalo luego de tanta espera para su madre, quien durante estos meses realizaba colectas y campañas para poder costear el gasto de vivir temporalmente en Buenos Aires.

"Tiene momentos donde se baja la sedación, busca un beso, un abrazo, pero su dolor le provoca taquicardia, por lo que rápidamente la vuelven a sedar", había detallado hace semanas su madre sobre la situación en la que se encontraba su hija.

Lamentablemente, durante las 72 horas siguientes luego de la operación de este viernes, que son críticas para ver cómo reacciona el cuerpo al nuevo órgano, su madre comunicó que Bianca no había resistido y había fallecido, a horas de recibir el corazón.

Nadia, su madre, expresó: "Se fue. Su corazoncito se paró". La noticia conmovió a la región ya que el caso de Bianca había vuelto a poner en agenda la importancia de la donación, y la noticia del trasplante había sido algo muy esperado por la comunidad. Sin embargo, a pesar de las oraciones y el esfuerzo de la pequeña, se fue en paz este sábado.

Su situación de salud empeoró durante la tarde y el equipo médico no logró hacer nada para que Bianca supere el delicado momento postoperatorio.

La historia de Bianca, como la de muchos otros, recuerda la importancia de donar para salvar vidas y en ese momento tan doloroso poder pensar en un otro que lo necesite. Antes de comunicar la partida, su madre había agradecido el gesto de la familia del donante. "Ese acto de amor tan grande llegó en el momento más necesario", había agradecido.

Su caso quedará como un recordatorio de la importancia de la donación pediátrica, como ha ocurrido en Neuquén con otros casos como el del bebé Felipe.