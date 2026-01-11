El mundo del espectáculo en Colombia se encuentra bajo una profunda conmoción tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, máximo referente de las rancheras y corridos en su país, en un fatal accidente de avioneta ocurrido el pasado sábado cerca de Paipa.

El siniestro cobró la vida de seis personas en total, incluyendo al artista, su mánager y su fotógrafo personal.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho tomó un matiz estremecedor al recordarse las recientes declaraciones del músico, quien había predicho con asombrosa exactitud el final de su vida a través de una serie de sueños premonitorios.

“Tres veces soñé esa mierda”: el relato del final

Semanas antes de la tragedia, durante una entrevista en el programa Se dice de mí de Caracol TV, Jiménez reveló el peso emocional que cargaba debido a sus visiones nocturnas:

-La frecuencia de los sueños: “Tres veces soñé esa mierda, tres veces… Dos veces en España, y la tercera acá, que me mato en ese avión”, confesó el cantante en aquel entonces.

-La escena descrita: en su premonición, el artista detallaba cómo veía la ciudad de Medellín desde la altura mientras su aeronave caía.

-El impacto emocional: Jiménez admitió que estas premoniciones le habían causado episodios de depresión y reflexiones sobre lo endeble de la vida. “Pensaba en mi bebé”, relató con angustia en la entrevista que hoy resuena como una despedida.

Los detalles del accidente

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que el impacto se produjo aproximadamente a las 16:11, hora local. Según videos que circularon en redes sociales, la aeronave se dio vuelta al intentar despegar e impactó contra la pista, sin dar oportunidad de maniobra a los tripulantes.

Junto a Jiménez fallecieron Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Las causas técnicas del accidente permanecen bajo investigación oficial.

Un legado forjado en el esfuerzo

Yeison Jiménez no solo era admirado por su voz, sino por su historia de superación. De origen humilde, trabajó como cargador en la Central Mayorista de Abastos en Bogotá antes de conquistar los escenarios. Con más de 70 canciones compuestas, éxitos como “Aventurero” y “Te deseo lo mejor” marcaron un hito en la música regional.

Su equipo de trabajo lo despidió anoche con un emotivo mensaje en redes: “Yeison se va físicamente, pero su legado se queda en sus canciones, en sus palabras y en su huella imborrable”.

En las próximas horas se anunciarán los actos fúnebres para que su gente pueda darle el último adiós.