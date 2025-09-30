¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Policiales

Cayó en Viedma un prófugo por causa de drogas tras operativo de la Policía Federal

Se logró la captura de un hombre de 39 años que era buscado desde septiembre por infracción a la Ley 23.737. El operativo se realizó en calle 21 del Barrio Lavalle y fue convalidado por el Juzgado Federal

Por Fabian Rossi
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 11:12
El hombre fue aprehendido y quedó incomunicado

Personal de la División de Unidades Operativas Federales (DUOF) Viedma de la Policía Federal Argentina concretó la detención de un hombre que se encontraba prófugo de la justicia desde principios de septiembre, en el contexto de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737. El procedimiento se realizó durante la noche del lunes sobre calle 21 del Barrio Lavalle, y fue resultado de tareas de campo desarrolladas por los efectivos federales.

El detenido es un ciudadano argentino de 39 años, domiciliado sobre la misma calle donde se efectuó la captura. La orden de detención había sido emitida por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Viedma. La investigación se originó a partir de un allanamiento realizado hace unos días por la misma División, en el que se recolectaron elementos probatorios vinculados al presunto tráfico de sustancias prohibidas.

Tras ser ubicado por los agentes, el individuo fue aprehendido y trasladado a la sede de la DUOF en calidad de detenido incomunicado, para el cumplimiento de las diligencias de rigor. Según confirmaron fuentes oficiales, se realizó una consulta telefónica con el magistrado interviniente, quien convalidó la detención y ordenó mantener la incomunicación hasta la audiencia de declaración indagatoria. El operativo se desarrolló sin incidentes y bajo protocolo, en una zona residencial del barrio Lavalle.

La Ley 23.737 establece penas para quienes comercialicen, transporten o almacenen estupefacientes, y contempla agravantes según la escala y modalidad del delito.

 

 

