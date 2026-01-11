Un accidente de tránsito se registró este domingo sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1311, en jurisdicción de Villa El Chocón. Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron lesionadas.

Según informaron desde la Municipalidad de Villa El Chocón, los heridos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital local, donde permanecen internados bajo observación médica y recibiendo la atención correspondiente.

En el operativo trabajaron de manera conjunta Bomberos Municipales, Defensa Civil, personal policial y equipos del Hospital de Villa El Chocón, quienes brindaron asistencia a las personas involucradas y aseguraron la zona para permitir el normal desarrollo de las tareas.

Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre la mecánica del accidente ni sobre la evolución de los heridos. La información será actualizada a medida que se conozcan nuevos datos.

Noticia en desarrollo