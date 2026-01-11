Alrededor de las 7.20 de este domingo, Seguridad Vial de Allen fue informada por un siniestro vial en la Ruta Provincial 65 y Martín Fierro. Cuando el personal se hizo presente en el lugar se encontraron con un auto volcado.

El mismo estaba sobre su techo en el interior del desagüe lindante al camino. El auto, un Chevrolet Agile, estaba sin ocupantes en su interior en el momento en el que llegó la ayuda.

Ya que no encontraron ninguna persona cerca, las autoridades realizaron averiguaciones en los hospitales y centros médicos cercanos para saber si la persona que había volcado estaba internada o había recibido ayuda médica.

Así confirmaron que el conductor, de 45 años de Allen, estaba recibiendo asistencia médica en el nosocomio local. Indicaron que el hombre fue llevado al hospital por un transeúnte que pasaba por el lugar y se encontró con el vuelco y el herido.

Hubo un gran despliegue en el lugar con un camión grúa para poder retirar el auto del desagüe y evaluar los daños materiales.

Por el momento no se conoce el stado de salud del hombre y se aguarda el informe médico para conocer sus lesiones.