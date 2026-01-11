Alrededor de las 11 de este domingo se informó de un accidente fatal, ocurrido en Avenida Mosconi, a la altura del acceso a Valentina Sur en la ciudad de Neuquén. El siniestro involucró a una bicicleta y un automóvil Ford Ka.

Según las primeras informaciones, ambos rodados chocaron y como consecuencia murió en el lugar el ciclista. No hubo posibilidad de trasladarlo ni brindarle atención médica, ya que no tenía signos vitales.

Por el momento no se tiene información sobre la identidad de la víctima ni la mecánica del siniestro. Personal policial y de salud estuvieron en el lugar realizando las pericias y controlando el tránsito.

La bicicleta de la víctima del siniestro.

En las imágenes se ve un toldo policial ubicado sobre el lugar del hecho, el cual se utiliza cuando hay una víctima fatal para evitar imágenes de la persona.

La Policía trabajará ahora en la reconstrucción de la mecánica del choque para determinar cómo se produjo el impacto y establecer eventuales responsabilidades. No se sabe la identidad de la víctima ni se ha brindado más información sobre el hecho.

Noticia en desarrollo