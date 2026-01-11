El director técnico argentino Luis Zubeldía debió ser intervenido quirúrgicamente este sábado. Según el parte médico oficial emitido por el Fluminense F.C., el entrenador pasó por un procedimiento de angioplastia con la colocación de un stent en Río de Janeiro. Si bien el procedimiento resultó favorable, se informó que el tiempo de recuperación se extendió.

La intervención cardiovascular estaba programada y en principio no respondía a una urgencia médica, informaron desde el club de Rio de Janeiro en la previa. Posteriormente, el club brasileño confirmó que la operación fue "exitosa" por los profesionales médicos que lo asistieron. Sin embargo, informaron el cambio en la planificación deportiva del equipo ya que se extendió el tiempo de reposo a 15 días.

"¡Que sea una gran recuperación, Profe!", publicó la institución en sus canales oficiales de comunicación junto al informe médico.

Zubeldía llegó en septiembre al “Flu” (tras su paso por San Pablo) consiguiendo 11 victorias en 18 encuentros dirigidos, y la clasificación a la Copa Libertadores y alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil.

A sus 44 años, el pampeano que inició en Lanús, dirigió en ligas de Ecuador (LDU y Barcelona), México (Santos Laguna), España (Alavés), Paraguay (Cerro Porteño) y Colombia (DIM), además de su paso por Racing en Argentina.