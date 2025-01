La atacó su expareja en plena madrugada y la salvaron los vecinos

Este miércoles por la noche, los vecinos de Chacra 4 de San Martín de los Andes presenciaron un momento desesperante. Durante la madrugada, se escucharon los gritos de auxilios de una mujer que fue víctima de un violento ataque por parte de su pareja.

Según trascendió, los vecinos se despertaron al oír los gritos de la mujer que pedía ayuda. El hombre, con quien tenía "una relación de idas y vueltas", la agredió con una hacha de fabricación casera en la base del cráneo "que inmediatamente comenzó a sangrar" y la víctima corrió hacia la calle para solicitar ayuda.

Rápidamente, los vecinos llamaron a la policía que se hizo presente en el lugar. Además, se acercó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Allí, asistieron a la víctima y la trasladaron al hospital Dr. Ramón Carrillo.

La fiscalía detalló a Mejor Informado que el caso está a cargo del fiscal Hernán Scordo y se investiga como lesiones leves, ya que le tuvieron que hacer una sutura de cuatro puntos. Afortunadamente, este jueves por la mañana fue dada de alta.

El hecho ocurrió en la chacra 4 de San Martín de los Andes.

El hecho ocurrió en un contexto de violencia de género y el fiscal no descarta la posibilidad de una tentativa de femicidio pero aún no hay elementos que permiten avanzar sobre un intento de homicidio. Hasta ahora, la víctima no quiso denunciar y el fiscal espera entrevistarla.

Además, a diferencia de lo que manifestaron los vecinos, fuentes cercanas a la investigación informaron que "no hay pruebas de que el ataque haya sido con un hacha", por lo que se presume que fue "con un objeto que aún no fue determinado".

Si bien el agresor fue demorado, éste ya quedó en libertad. Hasta ahora, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio y se secuestraron elementos que son parte de la investigación.