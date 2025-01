"Cortan por las plazas" y en contramano para evitar controles pero la policía los agarra igual

Las denuncias de vecinos por los ruidos molestos en las madrugadas de Chos Malal son cada vez más recurrentes. Las maniobras indebidas en plena vía pública por motociclistas son un motivo de preocupación para la Policía de Neuquén y en lo que va de enero, retuvieron más de 15 motos en la localidad.

Ricardo Ovadilla, supervisor de la División Tránsito Chos Malal y Comisaria 50 Taquimilan, detalló a Mejor Informado que "siempre, después de las 2 de la mañana, recibimos varios llamados por ruidos molestos". Y este último fin de semana no fue la excepción, ya que retuvieron tres motos de jóvenes que realizaban "cortes" y wheelies en la calle.

uD83DuDC69?uD83EuDDBC CHOS MALAL: MOTOCICLISTA EVADEN UN CONTROL POLICIAL "CORTANDO" POR LAS PLAZAS | Las maniobras indebidas en plena vía pública por motociclistas son un motivo de preocupación para la Policía de Neuquén.



uD83DuDD17 La nota en ?? https://t.co/soxiYYuQbD pic.twitter.com/CdF8bLgTis — mejorinformado.com (@mejorinformado) January 27, 2025

Tras las alertas, salieron en el móvil a realizar un patrullaje y fue allí donde encontraron a los conductores realizando las maniobras indebidas en la zona céntrica. Cuando se las intentó interceptar, los jóvenes escaparon rápidamente por calles en contramano y cruzando por plazas.

Luego, a través de una revisión exhaustiva de cámaras de seguridad de la zona, lograron identificar a las motos que estaban estacionadas en una plaza. Gracias a esto, la policía se acercó y retuvo los tres vehículos.

A pesar de no realizar persecuciones, la Policía logró retener las motos.

Por una nueva ordenanza, los efectivos tienen permitido retener y secuestrar vehículos a pesar de que el conductor no esté presente. "Afortunadamente, no tenemos que esperar a que ande circulando porque sino lamentablemente no se podría, hay chicos que no paran, es un peligro", explicó.

Incluso, el comisario comentó que los jóvenes se graban entre sí realizando las maniobras y suben los videos en redes sociales. Pero el problema radica en que se trata de una práctica peligrosa y de evasión de las autoridades.

Este accionar en motos con el caño de escape modificado y maniobras indebidas son muy comunes. De hecho, en lo que va de enero del 2025 en Chos Malal, la Policía retuvo entre 15 y 20 motos en total.