Un médico fue atacado por un grupo de "trapitos", por 5 mil pesos

Un médico fue brutalmente atacado por un grupo de "trapitos" en Flores, Buenos Aires. El hecho quedó registrado en video, a través del cual se observa que le pidieron dinero, tras estacionar su auto. Él aseguró que no tenía efectivo, mientras el agresor le pedía 5.000 pesos y lo amenazaba.

“Yo soy médico, estoy para ayudar a la gente, y estar implicado en una situación en la que te tenés que agarrar a trompadas para salvarte la vida, donde te lastiman o lastimás a alguien, es una situación terrible”, lamentó el especialista en diálogo con Mediodía Noticias.

El médico contó que el "trapito" no paraba de amenazarlo. "Si no me das el dinero, te rompo todo, te mato", recordó y agregó que se bajó del auto y trató de calmarlo, pero tuvo que defenderse al ver que el trapito se abalanzó sobre él con una tabla. “Intenté desarmarlo, pero de todos motos, recibí un golpe en la cara. Tengo la boca y la pera lastimadas”, aseguró, por lo que tuvo que ser atendido en un centro de salud.

De la nada, aparecieron más trapitos y ya era un grupo que golpeaba al médico desarmado por distintos ángulos. “No sabía con cuánta gente estaba peleando. Soy médico, no peleador callejero. Me defendí como pude”, insistió, pero no pudo evitar sufrir cortes en los brazos y las manos con otro objeto punzante que no alcanzó a ver.

En el video de la cámara de seguridad se ve cómo otros trapitos y varias mujeres, que serían familia de los atacantes, también lo rodearon. Ante la dramática situación, vecinos y comerciantes de la zona se sumaron para separarlos. La víctima considera que estaban “todos organizados” para hacer este tipo de asalto.

“Mi esposa estaba a 100 metros y ella vio la pelea y vino corriendo. Llamó al 911 y algunos comerciantes también llamaron. Unos minutos después llegó la Policía”, explicó el agredido. Luego, los efectivos salieron a buscarlos, ya que varios testigos aseguraban que eran de la zona, pero “no encontraron a nadie”.

“Te cansas de estas cosas, pero si hubiera podido evitarlo lo hubiese evitado. Yo fui a llevar a mi señora a hacer compras, es una locura esto que tengamos que vivir de esta manera, estar implicado en una situación en la que tenés que estar agarrándote a trompadas para salvar tu vida”, denunció la víctima. “Tenemos bastante miedo y no sabemos dónde termina todo”, concluyó.