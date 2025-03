Pancho Baggio dijo que a los motoqueros ruidosos "les cabe una multa importante"

La situación que culminó este domingo en el barrio Unión de Mayo de la capital neuquina se venía gestando hace meses y años, con reclamos de los vecinos, escritor a la Policía y mucho contacto con el Municipio. Una multitud de vecinos se organizaron y avanzaron sobre unos 120 motoqueros que hacían picadas con escapes libres. Tras los hechos de violencia, Francisco "Pancho" Baggio, el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana del municipio habló en "La primera mañana", que se emite por A550, y contó sobre los controles que realizaron.

Lo que en pocos minutos derivó en una batalla campal comenzó con picadas, maniobras peligrosas y todo mediado por el ruido de "cortes" y de escapes libres. "Es un gran problema que tienen muchas ciudades del país, que son los ruidos molestos producidos por el escape libre, el uso indebido de motos y autos, especialmente de motos, que suprimen o cambian el escape, pasean por la ciudad, hacen ruidos, hacen juntadas, conducen de forma temeraria y no dejan descansar a los vecinos. Y hay un problema sostenido en unión de Mayo", puntualizó el funcionario.

En ese sentido, Baggio llamó a la reflexión de "los padres de estos chicos de corta edad, de 18 a 20 años", como así también a "conocidos, amigos y familiares", ya que para él "no es ninguna gracia hacer ruido por la ciudad, sin dejar descansar". "Es algo que está mal, hay que decirlo claro", dijo de forma categórica.

De hecho, esta agrupación se hizo conocida luego de que el propi Baggio denunció en enero, que lo agregan de madrugada, a grupos de WhatsApp, lo insultan y luego lo borran. "Me agregan al grupo, me mandan 300 puteadas y me borran", describió en aquel entonces. A estas "agrupaciones", Baggio les recomendó "que vayan al autódromo, para que lo hagan con cuidado y control".

Este domingo secuestraron 10 motos por ruidos molestos, a quienes "les cabe multa importante" según explicó el funcionario, por "ruidos molestos, conducción temeraria , exceso de velocidad en algunos casos".

No se les compromete la licencia, salvo dos casos en los que tenían 0.8 y 1.1 gramos de alcohol en sangre, a quienes si se les retira la licencia. Al resto, solo les secuestraron sus rodados. "la recuperan en el corralón municipal, y para retirarla tienen que cambiar el escape por el reglamentario, ellos mismos o con un mecánico, sino no retiran", aclaró.

"Me preocupa el descanso de los vecinos, las molestias que generan en Neuquén, y no es algo que vamos a permitir", expresó Baggio y sostuvo que teme que ocurra "un accidente en la vía pública y ellos se tendrán que hacer responsables".

En ese sentido, aseguró que a los controles deben hacerlos "en compañía de la policía" porque esos vehículos "tienen mucha versatilidad, y ellos tienen experiencia en dominar la moto, y cuando ven control giran en "U" y se van, por lo que los inspectores no pueden perseguir a un contraventor por la ciudad, ya que se genera riesgo".