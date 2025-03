Comienza el juicio contra el líder de los policías rebeldes por amenazar al ministro de Seguridad Daniel Jara

La Justicia de Río Negro pondrá hoy en el banquillo de los acusados a Rubén Ángel "Gato” Muñoz, el ex policía que ganó notoriedad por incentivar protestas policiales, escrachar a funcionarios, cortar rutas y hasta llegó a tomar la sede de la Regional II de Policía en plena campaña electoral. En esta oportunidad, deberá responder por amenazar al actual ministro de Seguridad provincial y ex Jefe de Policía, Daniel Jara.

El hecho ocurrió el 11 de junio de 2023, cuando Muñoz se encontró con Jara en la caja de un supermercado de Roca. Por entonces, el comisario General ya estaba retirado, pero se sabía que ocuparía la cartera de Seguridad cuando Alberto Weretilneck asumiera su tercer mandato como gobernador. En un episodio que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, el Gato se acercó al ex Jefe de la fuerza, quien tenía a su pequeño hijo en brazos, y lo insultó y amenazó. Tras el incidente, la víctima radicó la denuncia correspondiente en la fiscalía de turno de Roca. Luego de un proceso de recolección de pruebas, la Justicia lo acusó de amenazas simples, y aunque el juicio se postergó en varias oportunidades, finalmente comenzará hoy.

Muñoz, actualmente asesor del concejal sorista Juan Mercado, tiene un largo historial de enfrentamientos con la fuerza policial y el gobierno provincial. Su expulsión de la Policía de Río Negro en 2019 se debió a una acumulación de sanciones disciplinarias, que incluyeron faltas de respeto graves a la conducción policial y al propio gobernador Weretilneck. Antes de su cesantía, acumuló 125 días de suspensión y múltiples sumarios administrativos. Su salida definitiva se precipitó tras una publicación en redes sociales contra las autoridades. Hace pocos meses la Justicia falló en su contra en un reclamo laboral, por le que pretendía ser reincorporado y lograr los ascensos correspondientes.

La Justicia rechazó una demanda laboral con la que pretendía ser reincorporado a la fuerza

En 2023, previo a las elecciones, volvió a la escena pública al cortar la ruta 22 en Cervantes, en reclamo por mejoras salariales para policías retirados. La protesta culminó con su detención, luego de que el juez Federal Hugo Greca ordenara despejar el piquete. Poco después, irrumpió en la Regional II, acción por la que fue condenado a prisión en suspenso en un juicio abreviado, con la prohibición de acercarse a comisarías salvo por causas de fuerza mayor.

El vínculo de Muñoz con los hermanos Soria

El vínculo de Muñoz con el sorismo, sector opositor al oficialismo provincial, es de larga data. Durante años apoyó politicamente a los hermanos Martín y María Emilia Soria, incluso se fotografió varias veces con ellos y participó de los festejos post triunfos electorales. Y esos contactos fueron utilizados a su favor en 2022, cuando protagonizó un choque en pleno centro de Roca. En aquella ocasión, estrelló su vehículo contra un árbol y se negó a realizar el test de alcoholemia, acumulando varias infracciones. Sin embargo, la jueza de faltas no sólo no le cobró la infracción, sino que también le restituyó el carnet de conductor sin que abone un sólo peso. Lo eximió porque el "inspector tuvo un error en la redacción de la infracción", pero en la resolución no se aclara cuál fue.

El "Gato" Muñoz y la intendenta María Emilia Soria

Pese a sus antecedentes penales, en caso de ser encontrado culpable por las amenazas a Jara, Muñoz no irá a prisión. La condena en suspenso que recibió en el juicio abreviado de 2023 no incluye pena efectiva, aunque sí le impone la obligación de no reincidir en hechos delictivos, pero posteriores a la condena. La fiscal Belén Calarco llevará adelante la querella en este nuevo proceso judicial que vuelve a poner a Muñoz en el centro de la escena pública.