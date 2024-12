Declaró el ministro de Seguridad rionegrino, Daniel Jara, en el juicio por Otoño

El ministro Daniel Jara se presentó a declarar personalmente y no por escrito como había anunciado. Foto: Gentilez

Pese a haber informado que su declaración sería por escrito, el actual ministro de Seguridad Daniel Jara se presentó como testigo en el juicio por la desaparición y muerte de Otoño Uriarten. Explicó cuál fue su participación en el caso, cuando dirigía la División Judicial de Cipolletti de la Policía de Río Negro.

El funcionario tenía previsto declarar de manera presencial, pero la semana pasada comunicó que lo haría por escrito como le permite la Constitución Provincial. Sin embargo está mañana se presentó en el edificio de España y Urquiza.

La actitud de Jara tomó por sorpresa a los grupos de mujeres que acompañan a la familia Uriarte todos los días y permanecen durante las audiencias manifestando en el exterior de los tribunales cipoleños. Los mismos que a través de redes sociales convocaban a un supuesto escrache durante los actos del día de la Policía, ayer en la ciudad.

Jara manifestó que mientras se investigaba la desaparición de la joven, que ocurrió el 23 de octubre de 2006, no trabajaba en la región y su destino en la fuerza era Bariloche. Luego fue trasladado a Roca y mas tarde a Cipolletti.

El funcionario explicó que en mayo de 2007 fue convocado para conformar una comisión investigadora, en principio con la Brigada de Investigaciones de Cipolletti que ya estaba trabajando en el caso. Luego quedamos solos, Claudio Retamal y yo", en referencia sus tareas en la División Judicial.

Precisamente Retamal fue citado como testigo, pero la semana pasada no sé presentó y el Tribunal ordenó que sea llevado por la Fuerza Pública, sin embargo no lo pudieron ubicar en su casa de J.J Gómez en Roca.

Uno de los acusados del crimen de Otoño Uriarte se refirió a Jara

En su declaración, Germán "Gato" se refirió a Daniel Jara, con quien aseguró que tuvo un entredicho por el que le pegó "un cortito" en las costillas.

El "Gato" Antilaf pretendió responsabilizar a la Policía en el crimen de Otoño Uriarte.

Antilaf en su declaración, como imputado sin la obligación de tener que decir la verdad, intentó responsabilizar a la Policía y en particular al actual ministro: "Él sabe muy bien quienes son los responsables". Aunque no aclaró a que se refería en particular.

Los imputados estuvieron siempre en la zona de circulación de Otoño. Los elementos los indicaban a ellos. En ningún momento en la investigación surgieron otras personas

Por el secuestro y homicidio de Otoño Uriarte, además de Antilaf, están acusados los hermanos José Jafri, Néstor Cau y Maximiliano Lagos.

Jara aseguró delante del tribunal que nunca hubo otros sospechosos. "Los imputados estuvieron siempre en la zona de circulación de Otoño. Los elementos los indicaban a ellos. En ningún momento en la investigación surgieron otras personas".

Explicó que "sin saber de quién eran los rastros de olor", los perros llegaron a las casas de Cau y Jafri. Recordó que los perros adiestrados de la policía, hicieron el recorrido desde el gimnasio donde Otoño jugó al vóley el día de la desaparición hacia la zona rural, y siempre apareció algún rastro de los sospechosos.

Sobre el golpe que Antilaf aseguró haberle propinado, Jara lo negó categóricamente. Solo hizo referencia a la madre de Cau y Jafri, que le cuestionó que "sus hijos no tenían nada que ver", y él respondió que "no tenían que conversar con ella".

Luego fueron los dos acusados los que entraron por la fuerza a la oficina para amedrentarlo, confío que hizo la denuncia correspondiente y que existió ningún otro episodio.

De todas maneras, el ex policía detalló que ese incidente despertó sospechas, porque los acusados demostraron que sus "medios inhibitorios son nulos”.