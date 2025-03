Policías héroes le salvaron la vida a una beba que tuvo un paro respiratorio

Actuar rápido en ocasiones de extrema urgencia es la diferencia entre la vida y la muerte. Lo saben muy bien desde la Policía de Villa La Angostura, donde lograron salvarle la vida a una beba de tan solo meses de vida. Ante tal situación los padres de la criatura solicitaron la ayuda desesperada mientras transcurría su viaje en plena Ruta 40.

El hecho ocurrió el sábado mientras los padres de la niña disfrutaban un día de calor en el Lago Espejo Chico. La pareja, oriunda de Cutral Co, identificó problemas repentinos en su hija y en medio de un ataque de pánico por la situación se comunicaron con la policía. Para su suerte la intervención de los oficiales resultó crucial.

Al llegar al lugar no solo encontraron la afección respiratoria, sino que ya prácticamente no tenía pulso."En primera instancia se trató de una apnea respiratoria y no se identificó que tenga las vías respiratorias obstruidas de ninguna manera", explicó a Mejor Informado el Comisario Marcos Oviedo, a cargo de la Comisaría 28 de la ciudad. "Cuando los padres llamaron iban en auto a Villa La Angostura. Con esa información el patrullero los divisó en la ruta y tomaron a la beba para poder resolver la situación".

Allí se le realizó la maniobra de Heimlich, un procedimiento básico de primeros auxilios que se realiza para desobstruir la vía respiratoria cuando una persona está atragantándose y la niña volvió en sí. Una vez estabilizada fue trasladada al hospital local donde los médicos de la guardia la asistieron y la dejaron en observación. En otras palabras tuvo un paro respiratorio que, por suerte, pudo ser detenido.

Los oficiales que participaron de la maniobra fueron la Oficial Inspector María Ontiveros; la Sargento Pérez Julia; el Cabo Primero, Dante Silva y el Cabo Zúñiga Nicolás. Sin dudas héroes de la ciudad que evitaron la muerte de una beba de menos de un año de edad. Un claro ejemplo de cómo la intervención de los uniformados puede ser clave para resolver urgencias.