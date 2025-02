Heroico rescate en Plottier: se les dio vuelta la tabla SUP y casi se ahogan

El verano y las altas temperaturas invitan a la gente a refrescarse en las aguas neuquinas. El río Limay es uno de los sitios predilectos por los vecinos de la ciudad, que muchas veces subestiman el peligro de la corriente capaz de arrastrar todo. Semana a semana los accidentes se incrementan y esta no fue la excepción. Fue gracias a personal de Defensa Civil de Plottier que la situación no pasó a mayores cuando a un hombre se le dio vuelta su tabla Stan Up Paddle (SUP) con una pequeña niña a bordo.

Ante la caída, la fuerte corriente y la altura del sector de "Los Espigones", imposibilitaron al hombre salir por su cuenta. Allí hay un sector de remolinos que suele ocasionar problemas entre los bañistas que eligen la zona. Por esta razón, el cuerpo de guardavidas suele dar aviso y estar atento a posibles accidentes.

Tras evidenciar la situación, los rescatistas acudieron a su encuentro y lograron rescatar y salvar a la pequeña niña y al hombre en un heroico movimiento que quedó registrado por las cámaras de quienes presenciaban la situación. Allí se puede ver como es el honorable trabajo de estas personas, siempre atentas y disponibles a poner en riesgo su vida por la integridad de los demás.

De no ser por el rápido accionar de los nadadores la situación podría haberse complicado. Aunque es una zona habilitada, los guardavidas invitan a tener precaución y que, en caso de usar las tablas SUP en la zona, lo hagan con el chaleco salvavidas correspondiente.

Tablas SUP y el aumento de rescates en Neuquén

La moda de las tablas Stand Up Paddle (SUP) han generado discordia en Neuquén. Por un lado, la actividad como tal está bien comprendida, por el otro la negligencia de quienes la usan puede ocasionar problemas en los ríos y lagos de la ciudad. El problema está-para las autoridades- en la gran cantidad de rescates que debieron hacerse durante los últimos meses a raíz de este incipiente deporte.

Para quienes no saben, se trata de una tabla inflable y simple de transportar que es propulsada a remo por quienes la utilizan. El problema está, para los bañeros de la región, en que muchas personas las usan sin tomar clases previas y en zonas de remolinos y alta profundidad.

Las tablas SUP, una de las modas del verano neuquino.

Lamentablemente, semanas atrás, un turista de 28 años murió ahogado luego de perder el equilibrio en la tabla y caer al agua en el Lago Mari Menuco. Esta situación no es más grave aún gracias al rápido accionar de los bañeros, que insisten en medidas precautorias para evitar historias con un desenlace fatal.

Esta vez, en Plottier, los guardavidas pudieron hacer su trabajo y salvarle la vida al hombre y a la pequeña. Pero en un verano que ya se ha cobrado muchas vidas por subestimar las aguas correntosas del Limay, piden mayor consciencia y precaución a la hora de refrescarse en la región.