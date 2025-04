Un joven denunció que policías de Roca lo golpearon y le dijeron “callate o vas a terminar en una bolsa”

“Me subieron al patrullero donde me siguieron golpeando y me dijeron que me callara o iba a terminar dentro de una bolsa de residuos", expresó Sergio Selin Martínez, un joven de Sierra Grande que denunció haber sufrido una brutal paliza por policías de la Comisaría Tercera de Roca.

El hombre contó que todo fue el 30 de marzo, cuando había salido a correr. Señaló que llegó hace más de un mes a General Roca buscando nuevas oportunidades laborales y con el sueño de anotarse en el Ejército Argentino.

“Trabajo en una carpintería local y me esforzaba por reunir dinero para cumplir mi objetivo. Mi fecha de inscripción en el Ejército era el lunes 1 de abril de 2025, pero el accionar de la policía de Roca me impidió alcanzar mi sueño”, contó.

El joven mostró las marcas de los golpes.

Sergio señaló que ese domingo mientras salía a realizar ejercicio físico al amanecer en las calles Gadano y calle La Pampa, dos efectivos policiales lo detuvieron.

“No entendí el motivo, no alcancé a identificarme, cuando empezaron a darme varios golpes. Después llegaron 4 efectivos más, me esposaron y me subieron al patrullero donde me siguieron golpeando”, detalló.

El joven señaló que lo llevaron a la Comisaría Tercera de General Roca, donde fue sometido a un trato humillante y degradante por parte de varios uniformados y “particularmente, por una persona que también me propinó golpes en el momento de la detención”.

“Me golpearon hasta el cansancio, me sugerían declarar en tribunales que las marcas en mi cuerpo y rostro se debían a que me había "caído" mientras corría estimo que sería en alusión a que atentarían contra mi vida, cuestión que hasta hoy no deja de aterrorizarme”, contó.

Qué medidas tomó la fiscalía de Roca

El muchacho realizó el 3 de abril la denuncia en fiscalía. Desde el ministerio público señalaron que la fiscal Jessica González está investigando el caso.

Además detallaron que el médico forense revisó al joven y que se solicitó el relevamiento de cámaras de la ciudad y de la comisaría Tercera.

“Se solicitaron informes a la Unidad Regional Segunda para tener el listado de todos los policías intervinientes”, informaron.

También indicaron que las lesiones habían sido leves.