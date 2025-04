“Me contrataron desde Europa”, aseguró el abogado del ruso detenido en Bariloche

“El sábado a la madrugada me contactó un argentino, para pedirme que patrocinara a Konstantine Rudnev y a Tamara Saburova, que recién habían sido detenidos. Cuándo acepté me llamaron desde Europa. Mis honorarios los pagará desde allí esa segunda persona de origen europeo de la que reservaré el nombre, que fue la que me contrató”.

Así comenzó el relato de Leopoldo Murúa, qué, en diálogo con Mejor Informado, se presentó cómo el abogado que deberá asumir la defensa del hombre ruso que fue arrestado en el aeropuerto de Bariloche, por ser el presunto líder de un red de trata y de una secta, llamada "Ashram Shambala".

Junto a él patrocinará a una de las tantas mujeres rusas detenidas (fueron 9 los arrestos en la ciudad andina y más de 10 en Buenos Aires). Puntualmente a una apellidada Saburova ,que según trascendidos sería pareja de Rudnev.

El abogado penalista Leopoldo Murúa

“Quien me contrató no me dijo cuál era el vínculo entre ambos. Lo que sí sé es que no son parientes” aseguró el letrado. De eso tiene la certeza porque, para formalizar la defensa, debería contar con la firma de un pariente directo, debido a que hasta el momento no pudo tener contacto con los detenidos, que están incomunicados. Y eso no fue posible porque según le dijeron no tienen familiares en la zona.

“Desde el sábado estamos pidiendo que levanten la incomunicación y nos dejen hablar con Rudnev y Saburova, que hasta ahora sólo cuentan con un defensor oficial” aseguró el letrado. “Estamos todavía en zona de transición, sin asumir la defensa, porque son los propios interesados quiénes deben aceptarnos como patrocinantes. Y ni esto pudo ocurrir aún ni se pudo contar con la rúbrica de un pariente”.

Mañana eso cambiaría, porque habrá una audiencia en Bariloche sobre el caso. “Allí estará el abogado Leonardo Chaparro, que es mi socio y reside ahí, en Bariloche” aseguró Murúa. “Asumiríamos la defensa, finalmente” adelantó.

Sobre lo que le pidió la persona europea que lo contrató, el abogado fue muy puntual. “Me encomendó tres cosas, que garantice la integridad física de Rudnev. Es decir, que nada le pase. Que vele por sus antecedentes médicos (el hombre tiene problemas pulmonares y gastrointestinales por los que debe recibir cuidados) y que le asegure una buena defensa”.

¿Quién es el abogado que defenderá al hombre ruso detenido?

La llamada recibida desde Europa y la propuesta de patrocinar al presunto líder de una red de trata no le resultó extraña al abogado Leopoldo Murúa, porque tiene en su haber patrocinios complejos.

Él reside en Buenos Aires dónde tiene un estudio, pero cuenta con un socio en Bariloche, Río Negro, y con otro en Santa Cruz. De todas esas zonas toman casos.

Murúa, por ejemplo, está patrocinando ahora a la abogada Julieta Bonanno, de 35 años. Ella está acusada de ser la autora intelectual de un doble homicidio de tipo mafioso que ocurrió el 4 de junio de 2018 en un departamento de la Avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano. Bonanno, que estaba en el momento en el que el sicario ejecutó a sus víctimas, fue detenida a los pocos días.

Los asesinados fueron el narcotraficante mexicano Rodrigo Alexander Naged Ramírez (59) -que era cliente de esta letrada en el caso "Bobinas Blancas"- y el hijo de este hombre, el colombiano John Naged (30).

Cabe recordar que “Bobinas Blancas" fue un resonante caso de julio de 2017, en el cual se decomisaron unos 1900 kilos de cocaína. La droga había sido acondicionada de una manera muy sofisticada para ser contrabandeada a Canadá y España. Iba en bobinas, que se hallaron en un galpón del parque industrial de Bahía Blanca.

Lo cierto es que ahora Konstantine Rudnev y Tamara Saburova se sumarán a los patrocinados del profesional de Buenos Aires, que es experto en causas complejas.

“Rudnev fue trasladado a Rawson y Saburova sigue detenida en Bariloche” recordó, sobre los que serán sus defendidos. Este medio preguntó, entonces, por qué lo eligieron los que le encomendaron el caso.

“Tengo mucha presencia en redes. Me deben haber googleado” indicó, irónico, el abogado.