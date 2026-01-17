En una patrullaje rutinario, este sábado a la madrugada, policías advirtieron que dos adolescentes trasladaban un cuatriciclo en pleno centro cipoleño. Las explicaciones de los chicos no convencieron a los oficiales, quienes minutos después pudieron dar con el lugar en el que se había producido el robo.

El hecho se registró cerca de las 6, cuando los efectivos observaron a los menores, de 13 y 15 años, empujando el cuatriciclo por la calle San Martín. El horario y la forma en que llevaban el rodado resultaron llamativos, por lo que decidieron detenerlos para averiguar qué estaba ocurriendo.

Ante la consulta, los chicos señalaron que el vehículo había sido hallado abandonado en la vía pública. La explicación no resultó convincente y el patrullaje continuó por las inmediaciones. A pocas cuadras, sobre la calle Belgrano, los policías detectaron un portón forzado en un edificio, lo que confirmó que el cuatriciclo había sido robado minutos antes.

“La madrugada, que pudo haber sido escenario de un delito sin resolución, terminó con un resultado positivo gracias a la presencia policial en las calles”, señalaron desde la policía rionegrina.

Con esa información, se logró ubicar rápidamente al propietario, quien reconoció el rodado como suyo. El cuatriciclo fue trasladado a la unidad policial para los trámites correspondientes y posterior restitución, mientras que los adolescentes quedaron bajo resguardo, con intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).