El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante con un discurso marcado por fuertes definiciones políticas, reclamos al Gobierno nacional y un extenso repaso de los principales ejes de su gestión.

Durante más de una hora y media, el jefe comunal combinó balance, anuncios y mensajes hacia la dirigencia local, en un contexto que definió como desafiante para los municipios ante la reducción de recursos provenientes de Nación.

Reclamo por la retirada del Estado nacional

Uno de los momentos centrales de la alocución estuvo dirigido a cuestionar la política del gobierno nacional. Saloniti sostuvo que la administración central “se olvidó de los municipios y de las provincias” y aseguró que el retiro de financiamiento impactó directamente en áreas sensibles.

Según expresó, Nación se retiró “de las políticas sociales, de vivienda y del saneamiento”, lo que obligó al municipio a reforzar su rol de contención social. En ese marco, defendió la asistencia alimentaria y el acompañamiento a comedores comunitarios, y remarcó que estas acciones “no son un gasto”, sino una respuesta necesaria frente a la realidad económica de muchos vecinos.

El intendente también dedicó parte de su discurso a la situación política local, donde pidió bajar el nivel de confrontación y trabajar de manera conjunta ante el crecimiento acelerado de la ciudad.

Convocó a todos los sectores a “jugar limpio” y cuestionó las denuncias que, según afirmó, terminan exponiendo a familias y trabajadores municipales. Como ejemplo, mencionó los cuestionamientos al proyecto urbanístico del barrio Aitué, iniciativa que —indicó— impacta directamente en unas 200 familias que esperan acceder a un lote propio mediante financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

Para Saloniti, el principal desafío de San Martín de los Andes es lograr un crecimiento equilibrado que beneficie a toda la comunidad.

Obras y anuncios para 2026

En el balance de gestión, el jefe comunal enumeró avances en infraestructura educativa, conectividad y desarrollo turístico. Confirmó que en mayo quedará inaugurado el aeropuerto local, considerado un reclamo histórico para la ciudad.

Además, anticipó la apertura de la escuela especial en septiembre y la inauguración del nuevo edificio del CPEM 96 en noviembre. También destacó la licitación del cerro Chapelco, señalando que las inversiones privadas previstas generarán empleo y consolidarán el crecimiento turístico del destino.

En materia de salud y seguridad, anunció la futura licitación para construir un centro de salud en el barrio Cordones de Chapelco y la instalación de un destacamento policial en ese sector.

Servicios públicos y sostenimiento del transporte

Hacia el cierre, Saloniti defendió decisiones vinculadas a los servicios esenciales. Respaldó el sistema de estacionamiento medido al considerar que permite financiar el boleto estudiantil gratuito y advirtió que el transporte público no podría sostenerse sin el aporte económico mensual del municipio.

También destacó la planificación en infraestructura sanitaria, al señalar que las obras realizadas en la toma de agua permitieron atravesar la temporada de verano sin inconvenientes en el abastecimiento. En ese sentido, valoró además la obtención de fondos provinciales destinados a fortalecer a la cooperativa local.

Con un mensaje centrado en la gestión y la necesidad de acuerdos políticos, el intendente dejó oficialmente abierto un nuevo año legislativo en una ciudad que continúa atravesando un fuerte crecimiento demográfico y turístico.