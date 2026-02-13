Tigre no se quedó en los laurales de haber goleado a River en el Monumental y por la 5ª fecha del Torneo Apertura 2026 volvió a ganar, esta vez como local, ante Aldosivi de Mar del Plata por 1 a 0 y llegó a lo más alto de la zona B.

Al menos hasta que el sorprendente Independiente Rivadavia dispute su compromiso, el equipo de Diego Dabove los mira a todos desde arriba gracias al gol de David Romero a los 12 minutos del partido.

El atacante de moda en la Argentina controló de aire un preciso pase del marcador central Alan Barrionuevo desde el otro lado de la mitad de la cancha, se filtró entro los centrales y definió ante la salida del arquero Axel Werner.

Más allá de lo corto que le quedó el resultado a su favor, Tigre no sufrió ante un rival que no intentó al arco, más allá de haber tenido un poco más de posesión de pelota. Al Matador queda claro que no le molesta quedar dispuesto para contra atacar y de esta manera sigue construyendo una destacada campaña en el arranque.

El sábado

La Lepra mendocina se presentará recién el sábado desde las 22 como local ante Belgrano de Córdoba, otro de los que viene sumando puntos importantes en este comienzo de año.

Con la derrota, Aldosivi se quedó en 3 puntos y podría hundirse al fondo de las posiciones, en caso que Estudiantes de Río Cuarto obtenga su primera victoria de la temporada ante Atlético Tucumán como visitante, también el sábado desde las 22.