El intendente de Bariloche, Walter Cortés, fue recibido en Puerto Montt por el alcalde Rodrigo Wainraihgt, en una reunión que consolidó la relación histórica entre ambas ciudades y abrió nuevas perspectivas de cooperación en materia turística, cultural y económica.

El encuentro se desarrolló con la participación del cónsul argentino en Puerto Montt, José Basbus, del secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, y del director de Turismo de la ciudad chilena, Arturo Reyes. Ambas autoridades intercambiaron presentes simbólicos, reforzando el espíritu de integración.

Durante el diálogo, Cortés destacó la importancia de pensar el futuro desde la integración regional: “Para mí es muy importante que dos pueblos como Bariloche y Puerto Montt estemos juntos. He recibido una cálida atención de parte del alcalde, ha sido muy bueno con nosotros”, expresó.

El intendente remarcó la necesidad de avanzar en medidas que faciliten la circulación entre ambos países: “Tenemos que copiar lo bueno: optimizar los tiempos y el funcionamiento para que sea beneficioso para nuestra gente y para la gente de aquí. Viajar, intercambiar y compartir momentos en cada lugar nos da algo tan importante como la felicidad”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Rodrigo Wainraihgt celebró la visita y resaltó el potencial de crecimiento conjunto: “Estamos muy contentos de recibir al intendente de Bariloche. Tenemos una oportunidad de crecimiento de ambas ciudades, que además son hermanas. Desde Puerto Montt soñamos con transformarnos en la capital del turismo en la región de Los Lagos y en Bariloche tenemos mucho que aprender”, sostuvo.

Además, adelantó que se trabajará en acuerdos de coordinación para potenciar el intercambio: “Queremos que nuestros vecinos de Puerto Montt puedan ir a Bariloche y que los vecinos de Bariloche vengan a Puerto Montt. También estamos impulsando el proyecto del puente aéreo entre ambas ciudades y, con un trabajo colaborativo y mancomunado, lo vamos a lograr”.

La reunión dejó como saldo un fuerte mensaje de integración y cooperación, consolidando la voluntad de ambas gestiones de seguir generando instancias de encuentro que favorezcan el turismo, la conectividad y el desarrollo compartido a ambos lados de la cordillera.